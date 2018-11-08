2018-11-09T15:20:16+03:00
Экономика

Правительство определилось с кандидатами в совет директоров РОСНАНО

Список опубликован 2 ноября
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Правительство предложило кандидатуру председателя правления УК «РОСНАНО», члена бюро правления РСПП Анатолия Чубайса в совет директоров АО «РОСНАНО». Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в прошлую пятницу 2 ноября.

Также в совет директоров «РОСНАНО» выдвинуты замглавы Минэкономразвития (МЭР) Сергей Горьков, председатель совета директоров «РОСНАНО» Аркадий Дворкович, замглавы Минфина Андрей Иванов, гендиректор РВК Александр Повалко, зампред совдира «РОСНАНО» Владислав Путилин, глава управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности ВТБ Капитала Елена Сахнова, директор по стратегическому планированию и развитию общества с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг Рус» Олег Фомичев, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, глава научно-технического совета при совете директоров «РОСНАНО» Михаил Алфимов, президент общества с ограниченной ответственностью «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин и председатель комитета по аудиту при совете директоров «РОСНАНО» Илья Южанов.

АО «РОСНАНО», на 100% принадлежащее государству, реализует госполитику по развитию наноиндустрии. Инвестициюю идут напрямую или через инвестиционные фонды в высокотехнологичные проекты, создающие новые производства на территории России. Управляющая компания «РОСНАНО» управляет активами АО «РОСНАНО» и новыми инвестфондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов.

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