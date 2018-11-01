На Ямале полицейские наградили детей за героические поступки

1 Нояб. 12:32 2018-11-01T12:47:43+03:00

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Ямальского школьника Данила Полаумова наградили медалью «За спасение жизни». Он не растерялся, когда увидел на дне бассейна лежащую без движения маленькую девочку. Мальчик стал звать взрослых, так как сам плавать не умел. Находящиеся рядом отдыхающие услышали призыв о помощи, достали девочку и привели ее в чувство.

В актовом зале УМВД России по ЯНАО член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко постановлением Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» за решительность и самоотверженность проявленные при спасении людей вручила Данилу медаль.

Отметим, в канун Дня народного единства Совет Федерации Всероссийского в рамках гражданско-патриотического проекта «Дети - герои» чествует ребят, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям.

На Ямале в 2018 году есть и другие ребята, проявившие мужество в экстремальных ситуациях и спасшие человеческие жизни.

19-летний новоуренгойец Илья Ярощук спас из задымленного помещения своих младших братьев. Его умелые действия помогли сотрудникам пожарной части быстро справиться с возгоранием.

Молодые парни из села Мужи Шурышкарского району, 20-летний Максим Рочев и 18-летний Денис Яценко, 26 июня 2018 года, рискуя собственной жизнью, спасли из воды двух тонущих девочек.

По инициативе руководства УМВД России по ЯНАО за проявленные отвагу и героизм в преодолении трудных жизненных все трое награждены Знаком почета «За особые заслуги». Награды будут вручены в торжественной обстановке по месту проживания подростков.