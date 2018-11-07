2018-11-07T14:07:50+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов обсудил с Григорием Ледковым создание общероссийского реестра КМНС

Эта проблема актуальна для нескольких регионов страны
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов обсудил с Григорием Ледковым создание общероссийского реестра КМНС Фото: правительство ЯНАОДмитрий Артюхов обсудил с Григорием Ледковым создание общероссийского реестра КМНС Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков обсудили дальнейшие планы работы всероссийского движения.

В ходе официального разговора были озвучены важные инициативы, имеющие значение как на региональном, так и на федеральном уровнях. Одна из них – создание общероссийского реестра коренных малочисленных народов. Данный документ позволит решить проблему подтверждения национальной принадлежности и станет эффективным механизмом в обеспечении гарантий КМНС, в том числе в сфере природопользования.

Отметим, что с 2012 года на Ямале функционирует Единая информационная система (ЕИС) по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития КМНС, которая позволяет осуществлять мониторинг положения дел семей, ведущих традиционный образ жизни.

С вводом в действие ЕИС в ЯНАО было реализовано подтверждение статуса жителей тундры для предоставления им мер социальной поддержки. Региональный опыт показывает, что федеральный реестр информации о коренных малочисленных народах также может стать эффективным механизмом в обеспечении прав и гарантий данной категории граждан. Эта проблема актуальна для нескольких регионов страны.

Кроме того, во время встречи Григорий Ледков рассказал главе округа о проведении четвёртого форума «Российский Север» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в период с 25 по 29 ноября. Молодых людей ожидают специально разработанные интерактивные занятия, мастер-классы и квест-игры. Самые интересные инициативы будут озвучены на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ 16 ноября, а также в дни работы форума.

Напомним, в 2017 году на «Российском севере» команда Ямала выиграла два гранта: 30 000 и 50 000 рублей. Это проект «Сделаем Самбург чище вместе!» и работа по переводу известного комикса на ненецкий язык.

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