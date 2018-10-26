2018-10-27T19:45:01+03:00
Политика

Наталья Комарова предложила Владимиру Путину создать Фонд поддержки родных языков России

Губернатор округа выступила содокладчиком по ключевому вопросу [фото, видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Наталья Комарова предложила Владимиру Путину создать Фонд поддержки родных языков РоссииНаталья Комарова предложила Владимиру Путину создать Фонд поддержки родных языков России
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое 26 октября провёл в Ханты-Мансийске Владимир Путин. Глава региона выступила в роли содокладчика и поведала президенту о дополнительных мерах по сохранению и защите языков народов Севера.

ЯРКИЙ ПРИМЕР

Субъектов в России много, но провести выездное заседание решили в Югре. Дело в её уникальности: мало какой регион может похвастаться тем, что на его территории проживают аж 124 национальности. Кроме того, ещё со времён СССР в округе поддерживается уникальный климат для дружбы народов, а реализация государственной национальной политики считается наиболее успешной среди всех российских регионов.

– В освоении и развитии Ханты-Мансийского автономного округа, который славится развитым ТЭК и промышленностью, участвовали представители всех национальностей нашей большой страны, – отмечает президент РФ Владимир Путин. – Югра – это действительно яркий пример межнациональной гармонии, которой мы все должны гордиться. Наше общее достояние – традиции, обычаи и культура кмнс, которые живут здесь, в Югре. Обеспечение их прав, самобытности – это в наших приоритетах, и это прямо закреплено в стратегии государственной политики России.

Владимир Путин отметил, что изменения в законодательстве не должны иметь формальный характер, а должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики.

- Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована с теми целями и задачами, которые были обозначены в Послании, Майских указах и других документах, - подчеркнул Владимир Путин. – Считаю, что все экономические планы мы должны строить с учётом культурных и исторических национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами.

Владимир Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям

НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Главы регионов на таких заседаниях обычно не выступают, но выступление Натальи Комаровой стало исключением из правил. Это своеобразная оценка достижений в области укрепления межнационального мира в Югре и подтверждение высоких результатов округа. Действительно, опыт региона достоин тиражирования на федеральном уровне.

- Югра – это регион, в котором проживают представители 124-х национальностей, - отмечает Наталья Комарова. – Языки народов ханты и манси под угрозой исчезновения. Чтобы эта угроза не была реализована, мы считаем востребованным созданием Фонда поддержки родных языков России. Вместе с тем, нам важно обеспечить фундамент для этой научно-методической работы - в частности, развитие письменности. Необходимо нормативно-правовое регулирование вопросов, создание и утверждение алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных.

Наталья Комарова предложила внести изменения в федеральное законодательство для того, чтобы можно было урегулировать вопросы утверждения графической основы алфавитов и правил орфографии, пунктуации языков кмнс народов РФ.

Выездное заседание Совета по межнациональным отношениям

Выездное заседание Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин пообещал, что все предложения, которые прозвучали на заседании Совета по межнациональным отношениям, будут сформулированы и на бумаге, и «заработали в жизни».

Стоит отметить, что проведение президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске – это доказательство правильности действий округа и высокая оценка работы профильной программы в непростом полиэтническом регионе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин отмечает, что сохранение родных языков – один из актуальных вопросов национальной политики России.

- Югра в этом смысле – регион богатый, ведь здесь проживают представители более 124 национальностей. Работа по сохранению национальных языков в округе ведётся на достойном уровне, и выступление Натальи Комаровой на заседании совета – яркое тому подтверждение. Сегодня мы приняли необходимые решения, одно из них – создание специального фонда по поддержке родных языков. Он будет помогать издавать учебники, повышать квалификацию педагогов. Речь идет о государственно-частном партнерстве, - подчеркнул Владимир Зорин.

Владимир Путин и Виталий Мутко на заседании

Владимир Путин и Виталий Мутко на заседании

По его словам, раньше в регионах была практика преподавания родных языков. Министерство образования и науки РФ в своё время планировало утвердить федеральные стандарты на учебники по каждому конкретному языку, коих в стране 277. Причём 89 из них используются для обучения и изучения.

- Все учебники по ним должны быть стандартизированы, но пока работа проведена только по 7-ми. Выяснилось, что в реальности никто им не занимался. Надеемся, что Минобразования возьмётся за решение этой задачи, - отметил член президиума Совета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О гражданстве»: кто сможет рассчитывать на получение убежища в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «КП» о том, какие изменения назрели в миграционный политике России
Новости 24
Ямальцы 30 октября вспоминают невинно погибших в эпоху тоталитарного режима
Ямальские спасатели выбирают новую экипировку
Продавец из соцсети выманил у новоуренгойки 3 500 рублей
Ямальцы планируют вступить в постоянные члены Арктического совета
Надымчанин, переломавший кости собутыльнику, получил 8 лет «строгача»
ДТП под Ноябрьском: лоб в лоб столкнулись иномарки
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
В Ноябрьске назовут лучшего оператора России по добыче нефти и газа
На Ямале будут готовить профессиональных оленеводов-механизаторов
Погода на Ямале 30 октября: пройдут снегопады при северо-восточном ветре
В Лабытнанги за «круглым столом» обсудят работу поликлиники
Новоуренгоец отдал убедительному аферисту 27 тысяч рублей
В таркосалинском магазине убрали испорченные овощи после проверки общественников
Призывники из Лабытнанги просят о службе в ВДВ
Ноябрянин, продававший автомобиль, попался в ловушку мошенника
В Китае презентуют этнотур на «Землю Надежды»
На Ямале мнимые сотрудники МЧС выманивают деньги у пенсионеров
Ямальские ученые заметили влияние питания на адаптацию к холоду
Почтовое отделение Пуровска переселили на вокзал
В Салехарде состоится турнир по ММА на призы губернатора ЯНАО
Новоуренгойцу грозит 20 лет за комок «синтетики» в машине
Аэропорты Ямала перешли на зимнее расписание работы
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан
Пуровские старшеклассники в порядке очереди спасали Александра