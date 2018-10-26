Наталья Комарова предложила Владимиру Путину создать Фонд поддержки родных языков России

26 Окт. 19:39 2018-10-27T19:45:01+03:00

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое 26 октября провёл в Ханты-Мансийске Владимир Путин. Глава региона выступила в роли содокладчика и поведала президенту о дополнительных мерах по сохранению и защите языков народов Севера.

ЯРКИЙ ПРИМЕР

Субъектов в России много, но провести выездное заседание решили в Югре. Дело в её уникальности: мало какой регион может похвастаться тем, что на его территории проживают аж 124 национальности. Кроме того, ещё со времён СССР в округе поддерживается уникальный климат для дружбы народов, а реализация государственной национальной политики считается наиболее успешной среди всех российских регионов.

– В освоении и развитии Ханты-Мансийского автономного округа, который славится развитым ТЭК и промышленностью, участвовали представители всех национальностей нашей большой страны, – отмечает президент РФ Владимир Путин. – Югра – это действительно яркий пример межнациональной гармонии, которой мы все должны гордиться. Наше общее достояние – традиции, обычаи и культура кмнс, которые живут здесь, в Югре. Обеспечение их прав, самобытности – это в наших приоритетах, и это прямо закреплено в стратегии государственной политики России.

Владимир Путин отметил, что изменения в законодательстве не должны иметь формальный характер, а должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики.

- Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована с теми целями и задачами, которые были обозначены в Послании, Майских указах и других документах, - подчеркнул Владимир Путин. – Считаю, что все экономические планы мы должны строить с учётом культурных и исторических национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами.

Владимир Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям

НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Главы регионов на таких заседаниях обычно не выступают, но выступление Натальи Комаровой стало исключением из правил. Это своеобразная оценка достижений в области укрепления межнационального мира в Югре и подтверждение высоких результатов округа. Действительно, опыт региона достоин тиражирования на федеральном уровне.

- Югра – это регион, в котором проживают представители 124-х национальностей, - отмечает Наталья Комарова. – Языки народов ханты и манси под угрозой исчезновения. Чтобы эта угроза не была реализована, мы считаем востребованным созданием Фонда поддержки родных языков России. Вместе с тем, нам важно обеспечить фундамент для этой научно-методической работы - в частности, развитие письменности. Необходимо нормативно-правовое регулирование вопросов, создание и утверждение алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных.

Наталья Комарова предложила внести изменения в федеральное законодательство для того, чтобы можно было урегулировать вопросы утверждения графической основы алфавитов и правил орфографии, пунктуации языков кмнс народов РФ.

Выездное заседание Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин пообещал, что все предложения, которые прозвучали на заседании Совета по межнациональным отношениям, будут сформулированы и на бумаге, и «заработали в жизни».

Стоит отметить, что проведение президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске – это доказательство правильности действий округа и высокая оценка работы профильной программы в непростом полиэтническом регионе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин отмечает, что сохранение родных языков – один из актуальных вопросов национальной политики России.

- Югра в этом смысле – регион богатый, ведь здесь проживают представители более 124 национальностей. Работа по сохранению национальных языков в округе ведётся на достойном уровне, и выступление Натальи Комаровой на заседании совета – яркое тому подтверждение. Сегодня мы приняли необходимые решения, одно из них – создание специального фонда по поддержке родных языков. Он будет помогать издавать учебники, повышать квалификацию педагогов. Речь идет о государственно-частном партнерстве, - подчеркнул Владимир Зорин.

Владимир Путин и Виталий Мутко на заседании

По его словам, раньше в регионах была практика преподавания родных языков. Министерство образования и науки РФ в своё время планировало утвердить федеральные стандарты на учебники по каждому конкретному языку, коих в стране 277. Причём 89 из них используются для обучения и изучения.

- Все учебники по ним должны быть стандартизированы, но пока работа проведена только по 7-ми. Выяснилось, что в реальности никто им не занимался. Надеемся, что Минобразования возьмётся за решение этой задачи, - отметил член президиума Совета.