В Югре отметили несостоятельность рейтинга «самых пьющих городов» России и вот почему

26 Окт. 10:58 2018-10-27T11:00:01+03:00

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Ханты-Мансийск занял «почётное» второе место в рейтинге самых пьющих городов России по версии агентства ZOOM MARKET. Исследование, которое проводилось в октябре 2018 года, показало, что в столице Югры пьют гораздо больше, чем в Перми, Саранске, Красноярске, Чите, Ростове-на-Дону, но меньше, чем в Саратове, занявшего первую строчку ТОПа. Однако можно ли верить этой «статистике»? Давайте разберёмся.

КАК СОБИРАЛИ ДАННЫЕ?

Основа каждого рейтинга – чёткая методология сбора данных, которая не будет ставить под сомнение само исследование. Как проводило исследование маркетинговое агентство? Кто делал анализ сего ТОПа? Для чего это было сделано? Ответа нет. Известно лишь то, что в 25-ти российских городах опросили по 130 человек (всего – 3250 респондентов). Людей в возрасте от 19 до 73 лет спрашивали на улицах, в разных районах города (кто сказал, что они благополучные?) и путём анкетирования.

Уверенности нет, что всего три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?» показали «объективную» картину происходящего. Да и сама выборка, составленная без учёта численности жителей каждого вопроса, вызывает недоумение. Учитывая эти факторы, профессиональные социологи и обыватели сходятся во мнение: опрос нерепрезентативный.

ПОЧТИ НЕ ПЬЮТ

Ещё в 2017 году Центр медицинской профилактики провёл своё, региональное, исследование во всех 22 муниципалитетах Югры. Если брать в расчёт Ханты-Мансийск, то результаты оказались отнюдь не такими, каким его «малюет» агентство ZOOM MARKET. Так, большинство опрошенных (а это почти 40%) отметили, что крайне редко употребляют алкоголь, 17% употребляют алкоголь один раз или несколько в месяц, 8,2% пьют каждую неделю, а 20% вообще не берут и капли в рот.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, в целом по округу ситуация такая: 15% респондентов употребляют алкоголь раз или несколько раз в месяц, 35,8% крайне редко употребляют алкоголь, а трезвенниками до мозга костей оказался 31,2% опрошенных. По мнению ведомства, маркерами степени алкоголизации должны быть как социологические, так и статистические данные.

В АЛКОМАРКЕТ – НИ НОГОЙ

Отражением реальной картины могут стать и другие цифры – к примеру, количество продаваемого алкоголя в определенное время. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, продажа крепких спиртных напитков в Югре упала на 5,4 пункта, вина – на 2,5%. По сравнению с общероссийскими показателями, где на душу населения приходится 18 литров алкоголя, в Югре потребление алкоголя в 2 раза ниже (9,1 л на душу населения).

Исследование проводил департамент общественных и внешних связей Югры, и все цифры содержатся в итоговом отчёте. Полученные данные говорят о том, что в округе нет существенных негативных тенденций употребления алкоголя. В департаменте подчеркнули, что готовы предоставить «Комсомолке» полный отчёт по статистике.

Другие «непонятки» связаны с продажей алкоголя в магазинах и предприятиях общепита. Логично, что в «самых пьющих» городах должно быть больше точек продаж, однако цифры

говорят об обратном и составленному «рейтингу» не соответствуют. Итог – несостоятельность рейтинга.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения за 9 месяцев 2018 года риск пагубного потребления алкоголя в Ханты-Мансийске выявлен лишь у 24 человек. В целом по Югре – всего 626 человек. Количество летальных случаев отравления алкоголем и его суррогатами в 2017 году снизилось на 9,1% (20 случаев) и составляет 16,9 на 100 тысяч населения. По этому показателю Ханты-Мансийск находится на 6 месте среди всех 22 муниципальных образований Югры. Тем не менее, наблюдается небольшое увеличение числа югорчан, которым поставлен диагноз «алкоголизм» в 2017 году – 1061 случай на 100 тыс. населения, тогда как годом ранее – всего 973 случая.