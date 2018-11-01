2018-11-01T12:08:02+03:00
Экономика

Ямальцы ищут арктический вариант обращения с коммунальными отходами

Петербуржцы предлагают для рассмотрения свой опыт
Анна Полякова
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Ямальцы ищут арктический вариант обращения с коммунальными отходами Фото: правительство ЯНАОЯмальцы ищут арктический вариант обращения с коммунальными отходами Фото: правительство ЯНАО
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Опыт работы петербуржцев по обращению с коммунальными отходами может стать полезным Ямалу. Такую мысль высказывали участники совместной видеоконференции на тему «Инновации по обращению с коммунальными отходами на Крайнем Севере», которая провели представительство округа в Санкт-Петербурге совместно с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев отметил, что стандартные механизмы, позволяющие складировать крупный объём мусора, невозможны в большинстве ямальских поселений. Для создания системы обращения с ТКО в каждом из них планируется обустройство комплексов «замкнутого цикла». Поэтому у ямальцев особый интерес к новым технологиям и опыту в данной сфере.

Первой темой для обсуждения стало применение станций обезвреживания отходов в небольших населённых пунктах с численностью населения до 500 и до 1 000 человек. Участники конференции обсудили технологию работы оборудования, апробацию ее в районах Крайнего Севера, ее энергоэффективности. Вторым вопросом конференции стало использование локальных канализационных очистных сооружений в небольших населённых пунктах.

Сегодня на Ямале действуют девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания и один перерабатывающий завод. При этом из 88 населённых пунктов Ямала 67, включая окружной центр, не имеют круглогодичного транспортного сообщения с другими населёнными пунктами, сообщает правительство ЯНАО.

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