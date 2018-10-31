2018-10-31T13:20:26+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии Всемирного конгресса соотечественников

Ямал поддерживает постоянную связь с русскоязычной диаспорой в 57 странах мира
Анна Полякова
Поделиться:
Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии Всемирного конгресса соотечественников Фото: правительство ЯНАОДмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии Всемирного конгресса соотечественников Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил МИД РФ за высокую оценку деятельности региона по работе с соотечественниками. В среду, 31 октября, глава региона принял участие в пленарной дискуссии «Российское наследие и идентичность как основа консолидации» VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Он рассказал, что сегодня округ поддерживает постоянную связь с русскоязычной диаспорой в 57 странах мира. Дмитрий Артюхов рассказал, что в рамках программы по переселению соотечественников переехали на Ямал и получили гражданство Российской Федерации больше двух тысяч соотечественников из таких основных стран, как Украина, Киргизия, Казахстан и Узбекистан.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что на Ямале сегодня есть большие возможности для молодых специалистов, которые хотят вернуться на Родину.

- Сегодня началась «вторая волна» освоения региона, стартуют крупнейшие инфраструктурные проекты. Нам очень нужны талантливые и энергичные профессионалы, которые хотят внести свою лепту в развитие российской Арктики, - заявил губернатор ЯНАО.

Губернатор Ямала также рассказал об участии соотечественников в экологических экспедициях на остров Белый и остров Вилькицкого: всего в них приняли участие добровольцы из 9 стран мира, от Болгарии до Чили.

Кроме того, второй год подряд Ямал организует участие детей из русского зарубежья в сменах международного детского центра «Артек», сообщает праивтельство ЯНАО.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новости 24
На Ямале назвали лучших специалистов сферы физкультуры и спорта региона
На Ямале начальника колонии оштрафовали за испорченный воздух
Новоуренгойка в своей «однушке» фиктивно приютила шестерых иностранцев
На Ямале официально запретили выходить и выезжать на лед
На участке «Надым – Салехард» завершается строительство восьми мостов
Прокуратура добивается ликвидации стихийной свалки в Красноселькупе
В Ноябрьске за сутки выпало 15 сантиметров снега
На Ямале вдова погибшего сотрудника МВД могла остаться без денежной компенсации
Дмитрий Артюхов вошёл в состав наблюдательного совета ТюмГУ
На Ямале заметили изменения цен на товары первой необходимости
Фольклорные персонажи Ямала представят регион на сказочных фестивалях в 2019 году
75 таркосалинских призывников получат напутствия перед отправкой на службу
Смертельное ДТП в Новом Уренгое: автомобиль разрубило на части
Салехардцы решили, что им не хватает групп кратковременного пребывания для детей
Жители Тарко-Сале отметят Новый год по северному календарю
В Ханымее учредят премию главы муниципалитета
Ямалец Никита Ребро дважды попал в Книгу рекордов России
Пуровчанин-колясочник поднимается домой с помощью ступенькохода
Погода на Ямале не повлияет на старт кампании по заготовке мяса
Погода на Ямале 2 ноября: ожидаются метели при северо-западном ветре
В Салехарде 4 ноября на трех перекрестках ограничат движение