Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии Всемирного конгресса соотечественников

31 Окт. 13:15 2018-10-31T13:20:26+03:00

Ямал поддерживает постоянную связь с русскоязычной диаспорой в 57 странах мира

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил МИД РФ за высокую оценку деятельности региона по работе с соотечественниками. В среду, 31 октября, глава региона принял участие в пленарной дискуссии «Российское наследие и идентичность как основа консолидации» VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Он рассказал, что сегодня округ поддерживает постоянную связь с русскоязычной диаспорой в 57 странах мира. Дмитрий Артюхов рассказал, что в рамках программы по переселению соотечественников переехали на Ямал и получили гражданство Российской Федерации больше двух тысяч соотечественников из таких основных стран, как Украина, Киргизия, Казахстан и Узбекистан.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что на Ямале сегодня есть большие возможности для молодых специалистов, которые хотят вернуться на Родину.

- Сегодня началась «вторая волна» освоения региона, стартуют крупнейшие инфраструктурные проекты. Нам очень нужны талантливые и энергичные профессионалы, которые хотят внести свою лепту в развитие российской Арктики, - заявил губернатор ЯНАО.

Губернатор Ямала также рассказал об участии соотечественников в экологических экспедициях на остров Белый и остров Вилькицкого: всего в них приняли участие добровольцы из 9 стран мира, от Болгарии до Чили.

Кроме того, второй год подряд Ямал организует участие детей из русского зарубежья в сменах международного детского центра «Артек», сообщает праивтельство ЯНАО.