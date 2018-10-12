По принципу «люди – людям»: в Югре распланировали социально-экономическое развитие на ближайшие годы

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-12T16:06:19+03:00

На очередном заседании окружного правительства были приняты государственные программы на трехлетний период, в их формировании приняли участие тысячи югорчан. Фото с сайта admhmao.ru

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На прошлой неделе правительство Югры одобрило прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Инструментами реализации этого важного стратегического документа стали 25 государственных программ, участие в формировании которых приняли тысячи югорчан. До их принятия в регионе прошел большой мозговой штурм в формате форсайт-сессий. Тогда оперативно и быстро на поверхность вышли все самые жизнеспособные и полезные для региона идеи. По сути, Югра первой из других субъектов России взяла в основу управленческих решений реальные предложения жителей, и это уже становится югорским стандартом.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…

Напомним, работа по подготовке и реализации указов Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», начатая губернатором Югры Натальей Комаровой, продолжалась в течение двух месяцев. С 13 по 18 августа во всех муниципалитетах региона прошла стратегическая неделя «Югра-2024». Затем зональные сессии состоялись в Нижневартовске, Сургуте и Югорске. Ханты-Мансийск же принял финальный этап мероприятия. Там на итоговой сессии были выработаны наиболее креативные и системные решения, отвечающие современным трендам социально-экономического развития Югры. Причем на форсайт-сессиях не только представители органов власти, но и жители региона, общественники, предприниматели озвучивали свои проекты и идеи. Многие из них были учтены при формировании госпрограмм – основных стратегических документов развития региона.

- Проводниками прорывных решений стали, вы, уважаемые земляки, работая на стратегических сессиях. 346 часов ушли у нас на эту кропотливую и важную работу. Все решения объединены главной целью – повышение качества жизни в России, в автономном округе, - отметила Наталья Комарова на заседании правительства.

Иными словами, до вынесения госпрограмм на правительство была проделана большая предварительная работа. Директоры департаментов, курирующие заместители губернатора обсуждали проекты, а после окончательной проработки публичные декларации были размещены в открытом доступе для окончательного обсуждения. Югорчане могли прокомментировать тот или иной проект, высказав свое мнение прямо на сайте Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года. Отдельно – программы были обсуждены на общественных советах при департаментах, проработаны на муниципальных общественных советах. Как заверяют в правительстве, такой открытый, общественный формат работы при принятии стратегических документов, ключевых управленческих решений становится югорским стандартом.

В результате до 2024 года планируется реализовать почти 50 гражданских инициатив. Именно такое количество вошло в проекты государственных и муниципальных программ правительства Югры. Среди них проекты «Формирование автодорожных коридоров», «Атлас здоровья и благополучия населения Югры», «Приоритетная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе, молодых семей, состоящих на учете и заключивших сделки на приобретение жилья» и другие.

Так, например, формирование атласа здоровья направлено на мониторинг факторов риска преждевременной смертности, препятствующих увеличению средней продолжительности жизни граждан: чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение, нездоровое питание, гиподинамия. Анализ и учет, а затем и ответные меры по исправлению ситуации должны стать одним из шагов к тому, чтобы увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 76,2 лет в 2024 году.

- Мы в течение стратегической сессии видели, что все наши идеи воплотили в программы. Видно, что департаментом здравоохранения все делается в правильном направлении. Если мы все программы воплотим в жизнь, будет очень хорошо, - прокомментировала Ольга Колмакова, врач-невролог бюджетного учреждения «Югорская городская больница», которая участвовала в стратегических сессиях и стала автором ряда предложений.

В рамках стратегических сессий «Югра-2024» обсуждения проходили во всех муниципалитетах. Фото с сайта admugansk.ru

А ОТРЕЗАТЬ НЕ НАДО

Конечно, не все идеи смогли уместиться в госпрограммы, даже несмотря на то, что те затрагивают сразу 25 социально-экономических направлений. Однако проекты, которые не вошли на региональный уровень, обязательно будут учтены и проработаны на муниципальном уровне. Такое поручение прозвучало на заседании правительства автономного округа. И тот факт, что чаяния людей услышали, не ушел от внимания участников стратегических сессий.

- В основу программы Югры по развитию физической культуры и спорта легли наши же собственные предложения на стратегических сессиях. Ее уникальность заключается в том, что она сформирована с учетом мнения и предложений жителей автономного округа. Так в ходе стратегических сессий по данной программе поступило порядка 150 предложений. Ряд предложений вошли в госпрограмму. Другие будут решены по мере исполнения, - заявила член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа, заместитель директора по спортивно-массовой и оздоровительной работе спортивного центра «Жемчужина Югры», участник Стратегических сессий «Югра-2024» Галина Зырянова.

А по словам исполняющего обязанности главы администрации Сургута, также участника Стратегических сессий «Югра-2024» Алексея Жердева, реализация проектов в муниципалитетах станет толчком для развития отдельных городов и районов. В Сургуте, к примеру, внедрение проектов по современно транспортной логистике позволит повысить качество развития транспортного каркаса Сургутской агломерации, позволит городу улучшить логистику, освоение ресурсов.

- Программа дает надежду на выполнение еще одного важного проекта – реконструкция вокзального комплекса в Сургуте, который в дальнейшем может стать главным дорожным терминалом Сургутской агломерации. Надеюсь, что реализация госпрограммы позволит не только улучшить качество и безопасность всех дорог регионального и местного значения, но и даст толчок к развитию агломераций, - сказал он.

ПОЛЬЗА ДЛЯ СТРАНЫ

Югра, безусловно, применила уникальный опыт среди регионов России и он вполне может стать образцом и транслироваться по всей стране. Об этом не раз говорили федеральные эксперты, которые приняли непосредственное участие в обсуждении инициатив югорчан. Как отметила доктор медицинских наук Ирина Каткова, директор направления «Общественное здоровье» АНО «Институт научно-общественной экспертизы, благодаря тем наработкам, которые уже есть в округе, например, вполне можно сделать одну из первых пилотных программ по межсекторальной деятельности в вопросах охраны здоровья и благополучия населения.

- Я искренне благодарна тем людям, которые принимали участие в секции «Здравоохранение», за то, что они очень лабильные и инициативные. Они увидели в решениях, которые мы обсуждали, возможность развития потенциала, который уже накоплен в округе, с тем, чтобы идти дальше. И Ханты-Мансийский округ вполне может стать пилотной площадкой, которая вбирает в себя самые лучшие технологии мира, чтобы затем служить развитию научно-обоснованных управленческих решений на благо населения страны, - прокомментировала она.