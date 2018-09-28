2018-09-28T15:59:56+03:00
Политика

Наталья Гулина назначена на должность главы города Радужный в Югре

Ее опыт в муниципальном управлении – более 17 лет
Лидия Шумкова
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В свои полномочия Наталья Гулина вступит с момента опубликования решения Думы города. Фото с сайта администрации РадужногоВ свои полномочия Наталья Гулина вступит с момента опубликования решения Думы города. Фото с сайта администрации Радужного
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В думе Радужного в Югре назначили нового главу города. Эту должность заняла первый заместитель главы Радужного Наталья Гулина, которая ранее временно исполняла обязанности мэра. Решение было принято на заседании конкурсной комиссии сегодня, 28 сентября. Все депутаты единогласно проголосовали за ее кандидатуру. Вторым претендентом на пост был Вячеслав Базанов, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», депутат гордумы.

КОНКУРС ПО РЕГЛАМЕНТУ

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Радужного был объявлен на заседании думы 12 июля. Тогда же парламентарии утвердили порядок проведения конкурса, порядок представления и прием документов.

Конкурс проходил по стандартной схеме, в несколько этапов. Сначала комиссия, в состав которой вошли представители губернатора автономного округа и муниципалитета, проверила документы кандидатов на соответствие должности. По итогам проверки они перешли на второй этап, где представили свои программы социально-экономического развития города. Комиссия решила представить обоих кандидатов перед депутатами гордумы.

Как отметил возглавивший комиссию парламентарий Думы Ханты-Мансийского округа – Югры Андрей Филатов, процедура конкурса была для кандидатов практически экзаменом.

- Работа главы за последние годы достаточно трансформировалась. Сегодня – это колоссальные ответственность, знания, умение работать в команде, и необходимость персонального ответа перед населением. И надо иметь мужество заявляться на такие должности, держать экзамен, показывать и защищать свою позицию, что сегодня и было продемонстрировано обоими кандидатами, — сказал он.

Приоритетным направлением для нового главы города станет ликвидация непригодного жилья.

- Чтобы людям до зимы можно было комфортно проживать в тех квартирах, которые администрация города приобретает на вторичном рынке, в Правительство округа была направлена заявка на снос непригодного жилья – а это 47 строений – и она уже одобрена. Несмотря на то, что это одна из долгосрочных программ, она уже реализуется, - озвучила Наталья Гулина и поблагодарила депутатов за оказанное доверие и поддержку.

В свои полномочия Наталья Гулина вступит с момента опубликования решения Думы города.

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Натальи Гулиной. Фото с сайта администрации Радужного

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Натальи Гулиной. Фото с сайта администрации Радужного

НЕМНОГО БИОГРАФИИ

Наталья Гулина закончила в 2000 году Ивановский государственный энергетический университет с квалификацией бакалавра техники и технологии по направлению «Теплоэнергетика». В 2003 году получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». Спустя 10 лет после этого она прошла профессиональную переподготовку на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Неоднократно повышала свою квалификацию на различных курсах, связанных с муниципальным управлением.

Трудовую деятельность Наталья Гулина начинала с санитарки в ясли-саду города Дубоссары Республики Молдова. В Радужном работать начала в 1992 году. Была экспедитором, оператором котельных установок, секретарем-референтом, инспектором отдела кадров, а после и начальником отдела кадров, начальником юридического отдела. С 2001 года и по настоящее время перешла в муниципальное управление. Большой опыт и постоянная работа над собой позволили ей вырасти с заместителя заведующего юридического отдела до первого заместителя главы города Радужный.

Ведет активную общественную деятельность – состоит в Экспертном совете по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в ХМАО-Югре. Замужем, воспитывает двух дочерей.

КСТАТИ

Предыдущий глава Радужного Сергей Баскаков, руководивший городом в течение 17 лет, ушел в отставку по собственному желанию в июле этого года. Он перешел в Правительство Югры на должность советника губернатора по вопросам местного управления.

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