Врачи в Пыть-Яхе опровергли появление пострадавших с химическими ожогами от воды

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-25T12:50:32+03:00

Врачи заверили, что с 19 сентября и по настоящее время в приемном покое больницы Пыть-Яха не зарегистрировано ни одного обращения жителей с ожогами при использовании водопроводной воды. Фото с сайта учреждения

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Жители 2А микрорайона Пыть-Яха уже несколько дней радуются чистой водопроводной воде. Раньше они часто жаловались на то, что из-под крана у них бежит мутная жидкость чуть ли не коричневого цвета. Проблема с водой решилась после того, как в микрорайоне запустили систему ВОС 4, которая обезжелезивает воду. Между тем, в соцсетях, а затем и в местных СМИ стала появляться информация о том, что от этой новой воды возникают химические ожоги на коже.

Накануне, в паблике «Пыть-Ях ONLINE» пользовательница написала о том, что в воде невозможно купаться, тело краснеет и чешется в течение двух часов. При этом на холодную воду такой реакции нет. В подтверждение она приложила несколько фотографий с покраснениями на коже. В комментариях ее поддержала другая жительница Пыть-Яха, которая добавила, что от воды еще и стало пахнуть маслом.

Фотографии с покраснениями на коже опубликовала одна из пользовательниц соцсетей. Фото из паблика в ВК «Пыть-Ях ONLINE»

Сообщения о некачественной и даже опасной воде стали причиной прокурорской проверки, к которой подключилось и региональное Управление Роспотребнадзора. Тем временем врачи Пыть-Яхской окружной клинической больницы сделали собственное заявление.

В официальном письме медиков указано, что с 19 сентября и по настоящее время в приемном покое больницы не зарегистрировано ни одного обращения жителей с ожогами при использовании водопроводной воды. По словам заместителя главного врача по медицинской части Клинической больницы Пыть-Яха Юлии Поспеловой, сама по себе вода вообще не может стать причиной ожога, но, если это жидкий раствор, то есть химическое вещество в жидком состоянии, тогда повреждения кожи возможны.

- Если же мы говорим про водопроводную воду, то такого быть просто не могло. У нас не было ни одного случая обращений с подобными явлениями. Мы провели опрос в жилых домах, учреждениях этого района, никаких жалоб не выявили. Я не эксперт-дерматолог, но могу сказать, что указанные на фото признаки могли быть вызваны чем угодно, кроме холодной водопроводной воды, в том числе это может быть ожог кипятком. К тому же фотографии – это не документальное подтверждение в данном случае, - прокомментировала она.

Стоит добавить, что в Пыть-Яхе система ВОС 4 проходит технологическую установку и пока работает в тестовом режиме. Именно поэтому мониторинг производимой воды ведется круглосуточно. Кроме того, перед массовым запуском аккредитованная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре брала пробы и установила, что вода положительная и соответствует всем нормам СанПиН.

По словам специалистов МУП «УГХ», которые контролируют пусконаладочные процессы на станции, анализ подачи и потребления воды будет вестись еще не меньше месяца, чтобы понять жизнеспособная ли технология. При этом такие станции очистки воды работают в ближайших к Пыть-Яху районах и дают положительные результаты.

ДЛЯ СПРАВКИ:

В Пыть-Яхе также будут реконструированы водоочистные сооружения ВОС-3 и вторая очередь водоочистных сооружений ВОС-1. Там мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой будут завершены к 2022 году.