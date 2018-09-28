Дизайнеры взялись за ямальские города

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-28T14:30:01+03:00

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Север должен быть обжитым, комфортным и уютным. Такое направление развития Ямала видит губернатор Дмитрий Артюхов, заявляя о намерении внедрять в регионе передовые практики развития городской среды. По словам руководителя округа, благоустройство полуострова продолжится с учетом современных трендов урбанистки, дизайна общественных пространств и особенностей Крайнего Севера - климата, полярной ночи, скудной растительности.

Север должен привлекать молодых перспективных людей, при этом власти Ямала понимают, что запросы молодежи на комфорт растут.

- Нам важно, чтобы наши города пополнялись новыми инженерами, специалистами. Для этого должны быть подготовлены городские пространства, скверы – насколько нам позволяет наша скромная природа. Есть примеры, когда даже очень тяжелые климатически города и поселки комфортно обустраиваются, - говорит Дмитрий Артюхов.

Этому в подтверждение успешный опыт реализации проектов благоустройства минувшим летом. И вот результат - облагорожено 57 общественных территорий и более 550 дворов в 35 городах и поселках округа.

В Новом Уренгое за 2,5 месяца возвели многофункциональный спорткомплекс «Виадук». На площадке разместились лыжероллерная трасса, хоккейный корт, тренажеры, скейтпарк, беговая дорожка, детские площадки.

В Лабытнанги гордятся парком «Юбилейный», который появился на месте пустыря. Теперь здесь скамейки, диваны, кованые мостики, беседка и стела с башенными часами, световой фонтан «Эрмитаж».

Горсад в Салехарде преобразился до неузнаваемости. Галерея из ярких арок соединяет его с дворцом бракосочетаний, на выходе установлена скульптура новобрачных.

На месте сквера Здоровья в Муравленко, где медработники могут проводить профилактические акции, еще год назад это была ничем не примечательная территория.

- В следующем году изменения ждут наши посёлки. Хочу, чтобы людям нравились их родные улицы и дворы, - написал Дмитрий Артюхов на своей страничке в Instagram по итогам своей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Губернатор ЯНАО нашел подходящие для Севера решения в московском опыте Фото: instagram.com

Глава Ямала рассказал, что столичный градоначальник поделился передовым опытом благоустройства. Губернатор ЯНАО нашел и подходящие для Севера решения.

- Будем делать округ комфортным с учетом пожеланий северян, - заявил Дмитрий Артюхов.

Надо сказать, при реализации проектов благоустройства на Ямале люди сами голосованием на портале «Живем на Севере» выбирают, на что будут потрачены бюджетные деньги в их городах и поселках.

Именно развитие общественных пространств в условиях Севера – стало темой двухдневной образовательной программы в Санкт-Петербурге. 27 и 28 сентября эксперты презентовали актуальные направления в архитектуре и дизайне общественных пространств с учетом сложного арктического климата. Здесь же обсуждались механизмы привлечения партнеров и самих жителей в реализацию инициатив.

Главная задача, отмечают в правительстве ЯНАО, познакомить заместителей глав МО ЯНАО, курирующих сферу благоустройства, с передовыми практики преобразования общественных и жилых пространств, которые в дальнейшем могут использоваться в планах регионального развития.