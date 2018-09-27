Второй Евразийский женский форум объединил женщин – региональных лидеров

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-27T10:06:27+03:00

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Деловые встречи международного формата, инициативы женщин в политике, экономике, общественной сфере, женские истории успеха, покорившие мир. Все это и многое другое нашло место на втором Евразийском женском форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября 2018 года. Мероприятие объединило около 2000 делегатов из 120 стран мира: это женщины – главы правительств, парламентов, общественные деятели, ученые, бизнесмены. Активное участие в форуме приняла и губернатор Югры Наталья Комарова.

ГРАНИЦЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Евразийский женский форум - действенная и представительная международная диалоговая площадка, которая в этом году вышла далеко за пределы евразийского континента. К такому выводу пришли участники по итогам работы форума. По этому поводу даже поступило предложение придать мероприятию новый статус, проведя его в 2021 году уже как Глобальный женский форум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила придать мероприятию статус Глобального женского форума. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

- Евразийский женский форум окончательно сформировался как востребованная интеллектуальная публичная площадка для консолидации усилий женщин-лидеров в интересах глобальной безопасности и устойчивого развития, - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула сенатор, на форуме удалось выработать меры по дальнейшему повышению роли женщин в политике, в экономике, в общественной сфере. Так, например, в списке решений, принятых в ходе мероприятия, фигурируют поддержка экономической и деловой активности женщин, развитие женского предпринимательства, а также обеспечение равных возможностей мужчин и женщин в условиях развития высокотехнологичных отраслей. Не менее важное значение имеют и реализация международных проектов по поддержке женского лидерства в организациях сферы культуры, и создание эффективной стратегии развития благотворительности и построения международного сотрудничества в социальной сфере, в том числе на базе новых технологий.

Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», на котором выступил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что в истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций. И мир, государства только выиграют, если таких женских историй успеха будет как можно больше.

Центральным событием форума стало пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Еще одна крупная и значимая площадка - заседание «Женской двадцатки» (W20), где участницы обменялись мнениями о приоритетах работы организации на ближайшее будущее, обсудили ее роль в расширении экономических возможностей женщин для экономического роста. Много внимания было уделено и вопросам, связанным с ликвидацией бедности, развитием сельского хозяйства, а также с преодолением разрыва в гендерном соотношении на рынке труда, связанным с увеличением числа занятых женщин.

Всего в рамках второго Евразийского женского форума было проведено более 60 различных мероприятий – сессий, конференций, деловых встреч, заседаний. И ведущей одной из площадок стала глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ОБЪЕДИНЯТСЯ

Губернатор Югры не просто провела заседание международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». Она стала его инициатором.

На дискуссионном клубе были рассмотрены вопросы, актуальные в международной повестке. Так, участники обсудили женский вклад в становление нового технологического уклада территорий.

Губернатор Югры инициировала и провела заседание международного дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Технологические изменения ведут к изменениям гендерного баланса в различных сферах жизнедеятельности. Перспективные инновационные технологические системы предоставляют больше возможностей на рынке труда для женщин будущего. А развитие женского потенциала, инвестирование в качественное образование позволит внести весомый вклад для профессий будущего и прорывных технологий по ускорению перехода к новому технологическому укладу.

По словам председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнштрём из Австрии, 20 лет назад, когда она пришла в политику, женщин в этой сфере воспринимали как обслугу, сейчас ситуация меняется. Например, в возглавляемом ею Конгрессе ввели квоту для женщин. Разрушила стереотипы о гендерном неравенстве в восточных странах член парламента ОАЭ Аиша Рашид Leytaim, она сообщила, что в их стране довольно много постов во власти занимают женщины, причем часто юные девушки.

На площадке дали слово и девушкам-тинейджерам, ведь их развитие и раскрытие потенциала молодежи – это возможность «вырастить» в том числе и сильных женщин-политиков. Школьница Кристина Кузнецова из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, участвующая в заседании клуба, призналась, что очень воодушевилась выступлениями и тоже решила осознанно строить свою карьеру, например, посещать разного рода тренинги. А школьница из Ханты-Мансийска Екатерина Манвелян рассказала о деятельности более 10 тысяч волонтеров в своем городе, инициативу которых замечают и власти города, и спонсоры.

Участники клуба единогласно согласились подписать декларацию о создании Евразийской ассоциации женщин – региональных лидеров. Фото ИА «Евразийское женское сообщество»

Еще одним пунктом повестки стало обеспечение мира и безопасности, построение миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества, которое основано на уважении прав человека. Были представлены проекты, направленные на содействие социальному прогрессу, миру и безопасности. Участницы заявили, что женщины имеют особую роль в мире, они олицетворяют собой добродетель и нравственность. Сейчас, когда в мире наступило время больших преобразований, применение гуманитарного подхода в принятии решений имеет важный фактор для безопасного будущего. При этом девушки лучше работают в ситуации многозадачности и выстраивают бесконфликтные отношения, что не может не сказываться на результатах труда.

Главный вывод, к которому пришли участницы международного дискуссионного клуба: для более эффективной работы нужны совместные усилия, поэтому все единогласно согласились подписать декларацию о создании Евразийской ассоциации женщин – региональных лидеров и проводить заседания Ассоциации регулярно на Евразийском Женском Форуме в Санкт-Петербурге. Такая деятельность поможет активизировать международное межрегиональное гуманитарное сотрудничество.