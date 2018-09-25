Ямальские города становятся удобнее

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-25T08:15:56+03:00

В Салехарде Городской сад расширили за счет объединения со сквером у Дворца бракосочетания и установили скульптуру новобрачных Фото: администрации Салехарда

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Ямальцы должны жить в благоустроенных городах и поселках. Именно с таким посылом в автономном округе реализуется программа по благоустройству «Комфортная городская среда». Только за лето 2018 года в регионе попали под благоустройство 57 общественных территорий и более 550 дворов в 35 городах и поселках округа. Примером успешной реализации программы, которая, кстати, предусматривает участие самих жителей через портал «Живем на Севере», могут служить Лабытнанги, Салехард и Новый Уренгой.

ОПЫТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В городе Лабытнанги, благодаря программе, появились сразу четыре разноплановые общественные зоны и преобразились в лучшую сторону 76 дворов. Как отметили в пресс-службе администрации города, особую гордость у жителей вызывает парк «Юбилейный».

- На месте парка раньше был пустырь – овраг, дикий ивняк вдоль русла ручья. Теперь же он стал еще одним местом, где можно проводить массовые праздничные мероприятия, - пояснили в пресс-службе.

В то же время в Салехарде по программе в этом году благоустроили 4 общественных и 5 дворовых территорий. Так, например, по улице Чапаева на месте старых бесхозяйных гаражей возникла спортивно-игровая площадка с зонами отдыха. Полностью преобразился и Городской сад. Там появилась новая сцена с местами для зрителей, на пешеходных дорожках - тротуарная плитка, а вдоль них - новые лавочки, фонари, вазоны и урны. А благодаря тому, что сад соединили яркими арками со сквером Дворца бракосочетаний, территория заметно расширилась.

В Новом Уренгое летом в рамках проекта «Комфортная городская среда» построили многофункциональный комплекс под открытым небом «Виадук». На спортивной площадке появились лыжероллерная трасса, хоккейный корт, тренажеры, скейтпарк, детские площадки и многое другое. Отвели место и для сцены. Для комфортного отдыха горожан здесь также расположилось кафе, здание для переодевания, где можно будет взять спортинвентарь напрокат. Что касается дворовых территорий, то в городе комплексно благоустроили два больших микрорайона – Мирный и Приозерный, сделав особый акцент на парковочных местах и детских площадках.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

В пресс-службе Правительства ЯНАО отметили, что в следующем году губернатор Дмитрий Артюхов намерен направить бюджетные средства на благоустройство сельских поселений.

- До сих пор Ямал пожинает плоды, когда север осваивался очень интенсивно, где-то в ущерб социальной устроенности, где-то без необходимого количества жилья, комфортного для северян. Теперь у молодых, приезжающих в регион, большие запросы на комфорт жизни, - отмечал он, будучи еще врио губернатора округа.

Вступив в должность главы региона, Дмитрий Артюхов заверил, что условия и возможности для благополучия северян будут создаваться повсеместно.

- Новые перспективы для Ямала будут определены теми возможностями, которые мы создадим для своих жителей. Реализация в округе программы по благоустройству показала: ямальцы готовы объединяться для решения важных для них вопросов. И именно таким путем мы и должны идти, - сказал губернатор.

В 2019 году проекты благоустройства будут реализованы в 36 городах и поселках с численностью населения более 1000 человек. Планируемые средства из окружного бюджета – 1,3 млрд рублей. Софинансирование средств местного бюджета планируется в размере 13 млн рублей.