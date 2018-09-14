Дмитрий Артюхов поздравил Александра Моора с вступлением в должность губернатора Тюменской области

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-14T13:44:00+03:00

Глава Ямала выразил уверенность, что избранный губернатор будет вести регион к новым успехам

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 14 сентября принял участие в торжественной церемонии вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области.

Напомним, на выборах губернатора Тюменской области кандидат от партии «Единая Россия» Александр Моор одержал уверенную победу. За него отдали свои голоса 816 тысяч 253 избирателя (65,86%) – жители Тюменской области, Ямала и Югры.

- Северяне – люди мудрые, всегда видят фальшь, ценят порядочность, искренность. То высокое доверие, которое они вам оказали, говорит о том, что вы обладаете самыми лучшими человеческими качествами. Тюменская земля – земля великих людей, справедливых, сильных, выдающихся государственных деятелей, таких, как Владимир Владимирович Якушев, Сергей Семёнович Собянин. Убеждён, Вы точно справитесь и будете вести Тюменскую область к новым успехам. Ямал всегда рядом, Ямал вас полюбил, - отметил глава округа Дмитрий Артюхов в своём поздравлении.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил главу Ямала Дмитрия Артюхова за поддержку.

Фото: правительство ЯНАО

Ямал и Тюмень связывают давние партнёрские отношения. 14 лет действет программа «Сотрудничество», объединившая усилия Тюменской области, Ямала и Югры в масштабном развитии трёх регионов. В июне 2018 года договор между субъектами был продлён в четвёртый раз, теперь до 2025 года.

Отметим, что в этом году ямальцы сами выбирали приоритетные направления реализации программы «Сотрудничество» на территории округа. Северяне голосовали на информационном ресурсе «Живём на Севере».

Всего на выбор ямальцам было предложено семь направлений. Накануне, 13 сентября, были подведены итоги опроса. Самым важным направлением жители арктического региона определили «ремонт дорог между городами и поселениями в автономном округе», за это направление отдано 18,6% голосов.

Фото: правительство ЯНАО

На церемонии инаугурации, которая состоялась в столице области, также выступили полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, экс-губернатор ЯНАО и почётный гражданин Тюменской области Юрий Неёлов, сообщили в правительстве ЯНАО.