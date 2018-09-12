Ученые ждут с радарами знаменитого ямальского лебедя по имени Звездочка

СЕГОДНЯ 06:40 2018-09-12T06:42:42+03:00

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Жители Ямала все чаще начали замечать в небе стаи лебедей. Об этом северяне пишут в соцсети, удивляясь ранней миграции птиц, и сокрушаясь: «Неужели уже наступает зима …». Однако ученые уверяют, что птицы еще готовятся дальним перелетам, которые начнутся в конце сентября – начале октября, в зависимости от погоды этой осенью.

- Сейчас они образуют линные или предмиграционные концентрации, - рассказала «Комсомольской правде – Ямал» научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд.

По ее словам, все лебеди, помеченные передатчиками, включая знаменитую Звездочку, пока не появлялись в зоне действия сети. Значит, еще в тундре.

За миграциями самки малого лебедя биологи следят два года. В 2016 году ученые установили GSM на несколько особей краснокнижного лебедя. Именно Звездочка чаще всех попадает в объективы фотоаппаратов ученых и любителей природы не только в России, но и за границей. Она успешно «позировала» в Китае и Казахстане, за что и получила яркое имя.

В прошлом году краснокнижные птицы удивили ученых. Выяснилось, что белокрылые могут менять места зимовок, а также маршруты перелётов.

Знаменитая птица осенью 2017 года прилетела на озеро Поянг в Китае. Это в 3 500 километрах от Синьцзян-Уйгурского автономного района Поднебесной, прежнего места ее зимовки. Софья Розенфельд предполагает, что выбор связан с тем, что летом в Байдарацкой губе Звёздочка встретила пару.

Один из лебедей, зимовавший с ней, вместе того, чтобы отправиться домой прямым путём, сделал крюк через Шанхай.

Напомним, из-за поздней весны ямальские лебеди не спешили возвращаться в места гнездования. В начале марта, зимовавшие на озере Поянг, двинулись в путь на Ямал, но, почувствовав по дороге холод, решили переждать морозы под Барнаулом.

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