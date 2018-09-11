СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-11T10:25:36+03:00

На Ямале собрали одну из самых богатых в мире коллекций костей древних животных Фото: vk.com "Наука и инновации на Ямале"

Гыданский полуостров был "роддомом" для мамонтов и овцебыков

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Экспедиция российских и чешских ученых на Гыданский полуостров в августе 2018 года оказалась на редкость плодотворной. Ее результат - богатейшая коллекция костных останков мамонтовой фауны: всего 1 418 древних костей, из которых 1 281 принадлежит 13 видам млекопитающих. Возраст находок - 50 000 – 10 000 лет.

Собранную коллекцию уже объявили самой большой в евразийской Арктике и одной из самых богатых в мире. По словам учёных, находок могло быть и больше, если бы не высокий уровень воды на Гыданском полуострове в этом году, сокративший доступную площадь для поиска костей.

Основная часть находок - это костные останки северного оленя. Есть многочисленные кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона. Также найдены кости зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. Оставшаяся 121 находка относится к птицам или млекопитающим, которых на сегодняшний день учёные не смогли определить.

Среди останков найдены кости новорождённых мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка, из чего учёные делают вывод, что район был территорией размножения этих животных.

Гыданский полуостров был "роддомом" для мамонтов и овцебыков Фото: vk.com "Наука и инновации на Ямале"

- Ареалы пещерного льва и бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет назад распространялись выше 71 градуса северной широты, – комментирует руководитель экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Павел Косинцев.

До находок, сделанных на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой фауны в российской Арктике считался южный берег Большого Ляховского острова (Новосибирские острова), где в 1999 году было собрано 1019 экземпляров костей.

Ученые планируют провести радиоуглеродное датирование и консервацию костей. Изучить образцы отложений, чтобы оценить возможности реконструкции природной среды в эпоху мамонтов и после их вымирания. Изучение гыданской коллекции впервые позволит описать мамонтовую фауну Арктики Западной Сибири.