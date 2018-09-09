Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа избран Дмитрий Артюхов

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-09T14:27:02+03:00

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Сегодня, 9 сентября, в ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания ЯНАО губернатором округа был избран Дмитрий Артюхов. По итогам трех выступлений состоялось тайное голосование депутатов, в результате которого за кандидатуру Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов из 18 присутствующих. Соответствующее постановление уже подписал председатель ямальского парламента Сергей Ямкин.

Фото: правительство ЯНАО

- Дмитрий Андреевич – не новичок в команде. У нас уже есть положительный опыт совместной работы. Сегодня Ямал занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям, и это залог его движения вперед. Прекрасно понимаю, насколько трудна и ответственна работа губернатора вверенной территории. Но точно знаю, что современное позитивное мышление и настойчивость позволят Дмитрию Андреевичу претворить в жизнь все планы и замыслы. Впереди новые задачи и открывающиеся перспективы арктического региона. С Дмитрием Андреевичем мы связываем надежды на их воплощение, - завил спикер Сергей Ямкин.

Кроме того, он отметил, что ямальский парламент настроен на совместную работу и всегда готов поддержать конструктивные идеи и инициативы, ориентированные на укрепление экономических позиций Ямала и повышение благосостояния земляков.

В основных положениях программы, представленной депутатам ЗС ЯНАО, Дмитрий Артюхов сделал акценты на устойчивое экономическое развитие, улучшение жилищных условий населения, создание социальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности Ямала, сохранение природы и традиций, обеспечение жителей округа рабочими местами при реализации всех крупных проектов.

Фото: правительство ЯНАО

- Мы живем в эпоху «второй волны» освоения Ямала. Очень долго промышленное развитие региона опережало социальное, но сегодня в основе всех принимаемых решений должен лежать принцип устойчивого развития Ямала с соблюдением интересов ее жителей. Мы верим в будущее нашего округа. Это современный, динамичный регион, который является лидером Российской Арктики, где в центре внимания - человек, его успешная самореализация и качество жизни, - завершил свое выступление Дмитрий Артюхов.

С избранием Дмитрия Артюхова поздравил полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов, вручив избранному губернатору округа книгу с цитатами Президента РФ Владимира Путина.

- Много задач стоит перед Вами, поставленных Президентом РФ, эти задачи тоже нужно выполнять. Величие нашей страны определяется сильными регионами. Поэтому рассчитываю, что Вы вместе со своей командой будете работать на благо жителей округа и на благо жителей нашей великой, прекрасной страны – России, - сказал Николай Цуканов.

Напомним, пост губернатора региона был освобожден в мае этого года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его Министром природных ресурсов и экологии России. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Артюхов.

Он стал одним из трех кандидатов, которых 17 августа на рассмотрение ямальским депутатам внес президент России Владимир Путин. Кроме Артюхова, на должность руководителя региона депутаты рассматривали кандидатуры заместителя председателя комитета ЗС ЯНАО по соцполитике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина.