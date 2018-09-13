Испытанием холодом: житель Израиля пять лет подряд проводит отпуск в Арктике

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-13T10:23:30+03:00

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Месяц в пути по бескрайней Арктике. Со всех сторон только снег и лед. Дороги почти нет, ее фактически приходится «протаптывать» колесами – такой запомнится одна из самых длительных поездок в Арктику Ивану Бодрову. Молодому человеку, уже 20 лет живущему в Израиле, где самая низкая погода зимой +10, Крайний Север станет настоящим откровением, а позже - любовью, которой он живет от поездки к поездке. На протяжение последних пяти лет молодой человек является постоянным участником арктических экспедиций. Вместе с другими волонтерами Иван занимается очисткой Арктики от, называемого, мусорного наследия, оставленного в Советские годы, когда шло активное освоение Крайнего севера.

Арктика - место для настоящих мужчин

Иван – студент политологии и международных отношений Открытого университета Израиля, а по совместительству работает в министерстве внутренней безопасности, защищая стратегические объекты и должностные лица от террористических угроз. Несмотря на то, что большую часть своей жизни он прожил заграницей, ощущает себя настоящим россиянином. Да и хобби у молодого человека, по-настоящему сибирское, правда, понятное далеко не всем. Об арктических экспедициях Иван впервые узнал в 2012 году на форуме в Болгарии «Мы за мир во всем мире». Тогда группа волонтёров планировала отправиться на остров Белый. В тот раз израильтянин с русскими корнями не поехал, а ровно через год, на этом же форуме вновь услышал про Арктику. Ребята говорили, что планируемая в 2014 году экспедиция станет последней и Иван решил, что обязан поехать.

Волонтеры занимаются очисткой Арктики от, называемого, мусорного наследия, оставленного в Советские годы. Фото Ивана Бодрова

- У нас нет таких отпусков, как в российском трудовом законодательстве. В лучшем случае, можно взять 14 дней в году оплачиваемого отпуска. И я просто сообщил на работе, что уезжаю на месяц. Руководству пришлось смириться с этим. Большую роль здесь сыграло содействие департамента международных и внешнеэкономических связей, - рассказал Иван.

Молодой человек признался, что решение поехать в Арктику далось ему нелегко. До этого ему на протяжении 16 лет не приходилось испытывать морозов ниже нуля градусов. В Израиле самая низкая температура воздуха зимой +10 градусов и среди местных она считает очень холодной.

Молодой человек признается, что очень любит животных. Фото Иван Бодрова

- Арктика для меня стала тихим ужасом в этом плане. Я накупил себе много теплой одежды, так как у меня в гардеробе ее просто не было. Прилетев в Москву, я узнал, что мою сумку успешно потеряли. А поскольку следом шел рейс в Салехард, в столицу Ямала, где в то время шли дожди и было холодно, я прилетел в маячке, - вспоминает Иван.

В окружном центре участникам экспедиции предстояло провести шесть дней сборов перед отправлением в Арктику. Ребята показывали свое умение работать в команде и стойко выдерживать различные ситуации. Главная задача подготовки – сформировать надежный отряд единомышленников. Любой конфликт, возникший на закрытой территории, достаточно опасно явление – вертолет с большой земли по первому вызову не прилетит. Чемодан теплых вещей, успевший слетать в Индию, Иван получил за день до отлета на остров Белый.

Шоколад вместо солнца

После почти 7 месяцев жары, арктическая погода жителю Израиля давалась крайне нелегко. Нехватка солнца, пищи к которой привык, постоянный холод и плохая погода - стали настоящим испытанием.

- Одеваешься тепло, чтоб не мерзнуть. В процессе работы потеешь, а делая перерыв на чай, начинаешь замерзать. Еще организм сходил с ума от непривычных условий. Касалось это всех и проявлялось в употреблении невероятного количества сладкого. Так, за 21 день мы на 18 человек съели 1200 шоколадок «Аленка», не говоря уже о сгущенке, конфетах, варенье и разном печенье, - рассказал Иван.

По его словам, уже во время следующей экспедиции, в 2015 году из-за проблем с доставкой продуктов, последнюю неделю волонтеры жили без сладкого. Тогда ребята ели сахар, а позже нашли на складе коробки с сухим молоком. Полукилограммовый пакет уходил на двоих за час. Ели ложками. Теперь сгущенку и шоколад Иван ест только в Арктике, а на протяжении 11 месяцев между экспедициями к сладкому не притрагивается.

Легендарный "Боцман" - суперпес, охотник и защитник острова Белый. Фото Ивана Бодрова

- Сейчас я привык к этому стрессу организма и переношу смену обстановки спокойно. В этом году даже удивился, когда сразу по прилету с острова, зайдя в первый магазин, вышел оттуда с пустыми руками. Раньше это заканчивалось несколькими пакетами с покупками - от молочной продукции до сладкого и фруктов, - делится Иван.

Кстати, именно в 2014 году произошла интересная история с шоколадками «Аленка». Тогда перед отправкой на остров, участников экспедиции предупредили, что бюджета на сладкое не осталось.

Иван считает Арктику далеким и загадочным уголком земли, местом для настоящих мужчин. Фото Ивана Бодрова

- За день перед вылетом, на встрече с заместителем губернатора Ямала Александром Мажаровым, я применил опыт жизни в Израиле. В этой стране все равны, нет разницы между тем, кто какую должность занимает и нет даже обращения «Вы», есть только «ты». Наглость, как говорится, второе счастье. Тогда на этой встрече я сказал Александру Викторовичу, что у нас дефицит сладкого. Он перед отлетом прислал нам целую коробку «Аленок», - отметил Иван.

По словам молодого человека, остальные ребята были несколько удивлены подобному поведению. Для израильтян – это обычно дело. Александр Мажаров же повел себя как достойный человек, считает Иван. Кстати, его участники арктических экспедиций, называют отцом полярного братства. Поскольку он всегда «держит руку на пульсе», отправляя людей в Арктику. Так, в том же 2014 году, на острове была нелетная погода. Вертолет не мог подняться в воздух, что ставило под угрозу возвращение ребят вовремя по домам и потерю билетов.

Участники экспедиции на джипах провели в дороге около месяца. Фото Ивана Бодрова

- Александр Викторович лично прилетел на вертолете за нами. Мы двигались в нулевой видимости из-за тумана. Конечно, на такое могли пойти только русские летчики, - уверен Иван.

Месяц жизни на колесах

Но одной из самых запоминающихся для Ивана стала поездка на остров Белый на джипах в 2016 году. Инициативная группа хотела поставить рекорд, совершив такой экстремальный заезд. Иван узнал о планируемой экспедиции случайно, из социальных сетей и написал джиперам из Перми и Ярославля. Им как раз не хватало одного человека. В Салехарде скептики смеялись и говорили, что автоэкспедиция вернется в столицу Ямала уже через 3 дня.

- Тогда мы были в пути почти месяц, преодолели если память не подводит, более 7500 км. Это был для меня уникальный опыт. Он еще раз закрепил мое мнение, что русских победить нельзя, что русский из худшей передряги найдет выход, - рассказывает Иван.

По словам молодого человека, в Израиле далеко не все мужчины просто могут менять колесо в машине, а тут ребята ремонтировали, накачивали шины газом и поджигав, делали взрыв, который возвращал их в свои пазы.

Газ в шине приходилось поджигать, чтобы мини-взрыв возвращал их в свои пазы. Фото Ивана Бодрова

- На моих глазах парни меняли детали и даже заново сварили сгоревшую коробку передач. Все это в -23 градусов, в лютую метель, лежа на снегу под машиной. Тогда мы месяц жили в машинах, ели в них и постоянно копали, потому что дорог нет. Мы просто напролом ехали, - делится воспоминаниями Иван.

Неудивительно, что для немногочисленных местных жителей Белого, внезапный визит гостей с Большой земли стал неожиданностью. Так, в тот период с начальником метеостанции Иванычем, обитающим на острове 10 лет, жила молодая пара. Это была их первая зимовка в Арктике. Вокруг бескрайнее Карское море. До ближайшего населенного пункта в лучшем случае 400 километров. Добраться можно либо на вертолете, либо на вездеходе, но это очень трудно.

Поездка на джипах по Арктике стала одной из самых запоминающихся. Фото Ивана Бодрова

- И вот Иваныч нам рассказывает. - Только закончилась полярная ночь. Стою я чищу зубы. Вдруг забегает метеоролог и говорит, что там буханка едет. У меня сразу мысли, то ли с зубной пастой что-то не так, то ли все, не выдержал парень зимовки в Арктике. А смена не раньше, чем через 5 месяцев. Выхожу смотрю, и правда буханка стоит и еще 4 машины с ней. Такого я еще не видел, - вспоминает рассказ бывалого полярника Иван.

Миллионное советское наследие в бочках

На протяжении последних двух лет свой отпуск Иван проводил на острове Вилькицкого. В прошлом году волонтеры готовили территорию к экспедиции этого года. Приводили в порядок жилье, подсчитывали количество мусора, который необходимо вывезти, ученые брали пробы грунта.

- В той поездке участвовали в основном уже проверенные, стойкие волонтеры, так как условий для проживания практически не было. Еду готовили на костре, убирали в доме, где параллельно жили. Со дня на день ждали прибытия на остров судна «Михаил Сомов». Корабль вез все необходимое нам для жизни, особенно сгущенку, - говорит Иван.

Участники каждой экспедиции перед отправкой на остров проходят сборы. Фото Ивана Бодрова

По его словам, в экспедиции этого года было много новичков. Поездка выдалась тяжелой, как для Ивана, так и остальных бывалых волонтеров. Погода постоянно испытывала на прочность – нескончаемо дул ветер, плюс холод и дождь со снегом.

- Пока дойдешь до работы, насквозь промокает та часть тела, в которую дул ветер с дождем. Так и приходится работать, чувствуя, как у тебя мокрое термобелье. Вторым сложным моментом стало то, что нам приходилось разгребать бочки с горюче-смазочными материалпми. Десятилетиями их складировали на берегу. Почти все они полны мокрого песка, остальные с ГСМ и лишь незначительная часть пустые. Все это требовалось откапать, поднять, а потом ровно сложить на специальные подстилы, - рассказал Иван.

В этом году хорошим подспорьем для волонтеров стал маленький трактор. Он ускорил процесс, но все же основной груз работы ложился на плечи и спины ребят. Иногда 200-литровые бочки с трудом удавалось поднять четверым. Всего таких бочек волонтеры собрали - 2100 штук, из них 750 с ГСМ. Иван подсчитал, что такая емкость бензина или солярки, дойдя до Арктики, вырастает в цене втрое. Если в Израиле продать половину того топлива, что собрали волонтеры, то можно заработать порядка 9 миллионов рублей.

Бочки с мокрым песком или ГСМ порой с трудом удавалось поднять четверым. Фото Ивана Бодрова

- Сейчас берег почти чист. Мы не успели собрать всего порядка 100 бочек. Хотя, последние дни работали до девяти вечера, несмотря на погоду, - говорит волонтер.

Иван признается, что многие люди из его близкого окружения не понимают, зачем волонтеры ездят в Арктику, тратят на экспедиции свое время, да еще и забесплатно. Другие считают, что это очень круто и даже изъявляют желание поехать. Но когда доходит до дела, то у всех появляются важные и неотложные дела.

За пять лет экспедиций Иван стал настоящим фанатом и ценителем Арктики. Фото Ивана Бодрова

- Обстоятельства будут всегда, а попасть в Арктику и делать великие дела могут только единицы, и то по большому везению. Лично я надеюсь ездить на побережье Карского моря каждый год, пока Арктику не очистим, - добавил Иван.