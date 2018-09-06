100 дней в должности: Дмитрий Артюхов поделился свои видением решения проблем региона и планами на будущее

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-06T09:05:19+03:00

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ровно 100 дней, как находится в должности врио губернатора региона. 9 сентября он выступит перед депутатами Законодательного Собрания ЯНАО, которые выберут губернатора округа из трех кандидатур, предложенных ранее Президентом России В. Путиным.

Самый молодой во всей России губернатор оценил прошедший период и рассказал, как за это время поменялась его жизнь. В интервью, опубликованном на канале «Ютуб», Дмитрий Артюхов рассуждает о будущем ямальской глубинки и нефтегазовых городов. Он обозначил основные приоритеты социальной и экономической политики региона и поделился своим мнением о путях решения острых проблем округа: расселении ветхого и аварийного жилья, строительстве автодорог, взаимодействии с коренным населением, обеспечении жителей конкурентными рабочими местами.

На откровенный разговор молодого главу региона вызвал известный журналист и общественный деятель Ямала Юрий Кукевич.

- Конечно, жизнь сильно поменялась. Время сжалось. Теперь это самый дефицитный ресурс. Но стараюсь делать все, чтобы каждый день можно было себе сказать, что он прошел не зря – есть определенный результат, - признался Дмитрий Артюхов.

Речь зашла о ямальском мега-проекте – Северном широтном ходе, история которого уходит в прошлый век.

- Все знаем, проект с очень долгой историей, она в своем начале была трагична. Теперь есть возможность перевернуть страницу и этот проект по-новому преподнести – как проект успеха, проект, необходимый для страны, - подчеркнул Артюхов.

Он отметил, что в свое время, не зная этого совершенно, проектировщики провели дорогу по всем крупнейшим месторождениям Ямала, которые открыли чуть позже: Медвежье, Уренгойское. Сейчас предстоит вторая волна освоения, современникам необходимо улучшать логистику в Арктике, такие задачи ставит глава государства, поэтому проект снова своевременный.

По словам главы региона, былая романтика прошедших времен первых покорителей Ямала уже нивелировалась. Жизнь на севере поменялась, но еще многое, конечно, надо сделать. До сих пор Ямал пожинает плоды, когда север осваивался очень интенсивно, где-то в ущерб социальной устроенности, где-то без необходимого количества жилья комфортного для северян. Теперь у молодых, приезжающих в регион, большие запросы на комфорт жизни

- Теперь многие проекты двигаются в Арктику, на север. У всех на слуху и «Ямал-СПГ», следующим будет «Арктик СПГ-2». И северяне все чаще задают вопрос: «а что нам от этого?» Конечно, это будущий источник развития округа на многие десятилетия, это налоговые отчисления и, учитывая, что у нас на севере все дорого, нам необходимы существенные ресурсы, чтобы решать те задачи, которые население ставит перед нами, они связаны с дорогами, с жильем. Это, конечно, и рабочие места, - пояснил глава региона.

Дмитрий Артюхов отметил, что, к счастью, он прожил на севере всю свою жизнь, поэтому для него Ямал - не открытие чего-то, а проверка динамики. В команде Д.Н. Кобылкина постоянно находился в поездках в отдаленные МО, в ключевые города. Видно, что поселения, города изменяются к лучшему.

Глава Ямала отметил и требовательность северян, которые часто бывают в других регионах страны и имеют возможность сравнивать уровень жизни и комфорта. Что касается содержания и ремонта автодорог, то Дмитрий Артюхов, отметил, что, пересекая границу Ямала, очевидную разницу трудно не заметить.

- Мы навалились, как известно, на строительство новой дороги Надым-Салехард, она оттягивает огромные ресурсы, это десятки миллиардов рублей, которые могли бы привести трассу от Ноябрьска до Надыма в хорошее состояние, но не разорваться... - рассказал руководитель округа, заявив, что строительство и ремонт других участков постепенно ведется.

Напомним, автомобильная дорога «Надым – Салехард» протяжённостью 344 километра находится в стадии строительства. Долгожданная трасса важная часть Северного широтного хода, должна соединить столицу Ямала с восточной частью региона.

- Радует, что юг наш, который часто испытывает сомнения от того, что нефтедобыча падает, теперь находит ответы: есть технологии, и компании их начинают активно внедрять. Они будут гарантировать работу предприятий на годы вперед. Это важно, чтобы развитие было не только в новых промышленных районах, где сотни миллиардов инвестиций, но чтобы и наши южные территории также понимали свое будущее, оно где-то, конечно, сопряжено с изменениями, мы видим это. Но все равно ясное будущее, и люди видят завтрашний день, - оптимистично заявил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что врио губернатора ЯНАО также приложит все усилия для того, чтобы ямальская молодёжь смогла найти достойную работу.

- Ямал – это территория, которая всегда была открыта для молодёжи. В нашем округе каждый может показать свои способности и раскрыть свой потенциал, причём абсолютно в различных профессиях и сферах жизни. Один из наглядных примеров – наши выдающиеся первооткрыватели, геологи и строители. Они реализовали свои возможности на Крайнем Севере. И стали частью его истории. Сегодня у молодых людей ещё больше возможностей. Главное – не бояться делать первые шаги, не бояться оступиться и, конечно, верить в себя, - отметил Дмитрий Артюхов.