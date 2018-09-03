Креатив или грубая опечатка: в Лабытнанги "гранит науки" украсили ошибкой

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-03T17:00:40+03:00

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Учебный год только начался, а в одном из ямальских городов уже активно обсуждают прорехи в современной системе образования. Виной тому памятник науке, установленный в городе Лабытнанги. Местных жителей возмутила цитата, украсившая новый монумент, а точнее допущенная во фразе орфографическая ошибка…

Пост негодования одной из жительниц Лабытнанги появился накануне, 2 сентября, в одном из популярный городских пабликов во Вконтакте. Женщина написала, что, прогуливаясь в районе нового сквера у общежития колледжа, увидела камень, символизирующий гранит науки.

- На нем есть надпись, что-то подобное: "Поле науки впопыхах не вспашешь". Слово "вспашешь" написано с ошибкой. Что это? Ошибка? Или специально?, - обратилась к пользователя социальной сети автор поста.

Мнение горожан относительно размещенной на памятнике надписи - «Ниву знаний впопыхах не вспашешь» разделились. Одни решили, что наличие смайлика на памятнике говорит об иронии, другие, напротив, отметили, что это не оправдывает орфографических ошибок.

- Все-таки текст высказывания о науке, и такая "неявная" ошибка недопустима, - прокомментировала одна из жительниц города.

Ее поддержала и другая подписчица паблика, отметив, что дети будут ходить мимо и читать надпись, а в подсознании останется слово «вспашеш» без мягкого знака, и смайлик не поможет.

Нашлись и те, кто обнаружил точную копию памятника в Абакане. Там его установили 5 лет назад. На монументе та же надпись только без ошибки.

Женщина, видимо, пытается исправить ошибку. Фото из группы Лабытнанги Info во Вконтакте

- Странная ошибка, сделанная «специально» хотя это копия с абаканским, в котором данной ошибки нет и смай, о котором говорят так же на том камне присутствует. Можно ведь просто признать оплошность, так бывает, - высказался еще один участник паблика.

Одним словом, «креативность» авторов памятника большая часть жителей города не оценила. Всего пост собрал 70 комментариев. Позже один из пользователей выложил еще одно фото. На нем видно, как женщина пытается что-то написать маркером на камне. Подписчики отреагировали на снимок, похвалив за оперативность исправления ошибки.