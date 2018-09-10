2018-09-10T06:07:20+03:00
Общество

Салехард отметил свой 423-й день рождения

Город встретил праздник обновленным
Анна Полякова
Поделиться:
В обновлённом виде предстала перед жителями площадь перед скульптурной композицией «Мамонт» Фото: Администрация СалехардаВ обновлённом виде предстала перед жителями площадь перед скульптурной композицией «Мамонт» Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

Окружная столица отметила свой 423 - й день рождения. В праздничный день 9 сентября торжественно открыли Городской сад. Его реконструировали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках проекта в Салехарде в этом году благоустроили 4 общественных территории и 5 дворовых.

В обновлённом виде в день рождения города предстала перед жителями и площадь перед скульптурной композицией «Мамонт», излюбленное место отдыха многих салехардцев. А для самых маленьких начали работать многофункциональный комплекс на ул.Чапаева и игровая площадка на ул.Ямальской.

В праздничный день северяне смогли сдать нормативы ГТО, а также принять участие в спортивных квестах, развлечениях для детей и взрослых, ярмарке местных рукодельниц.

Колонна пополнилась новыми раритетными авто Фото: Администрация Салехарда

Колонна пополнилась новыми раритетными авто Фото: Администрация Салехарда

Уже не первый год самым ожидаемым событием Дня города становится ретропарад автомобилей. В этом году колонна пополнилась новыми раритетными авто. Благодаря стараниям своих владельцев, машины до сих пор в отличном состоянии и на ходу. Не менее зрелищными получились велопарад «Леди на велосипеде» и шествие активистов «Скандинавская ходьба».

Зрелищным получилися велопарад «Леди на велосипеде» Фото: Администрация Салехарда

Зрелищным получилися велопарад «Леди на велосипеде» Фото: Администрация Салехарда

В день рождения города чествовали ветеранов труда, заслуженных работников, молодежь. Градоначальник Иван Кононенко обратился к жителям ямальской столицы с поздравительной речью.

- С каждым годом наш город становится современней, красивей и уютней. Все это происходит благодаря нашим с вами общим усилиям. От всего сердца говорю огромное спасибо каждому жителю города Салехарда. Огромные слова благодарности и низкий поклон вам, наши ветераны и старожилы. И, конечно же, я обращаюсь к молодежи. Берегите, любите свой город и преумножайте его славу. Вы - будущее нашего города. Я от всего сердца желаю всем мира, любви и благополучия. А нашему городу я желаю процветания- сказал глава администрации Салехарда.

Праздничные мероприятия завершились концертной программой с участием популярных артистов: Gipsy Kings, ST, Эмма М. Финальной точкой стал красочный фейерверк.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
Ямальцы определили приоритеты программы «Сотрудничество»
Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора ЯНАО
Погода на Ямале 10 сентября: пройдут дожди при северном ветре
Степан Киричук: если одержу победу на выборах, войду во фракцию «Единая Россия»
Выборы губернатора Тюменской области: на Ямале все избирательные участки закрылись
Муравленко лидирует по явке избирателей на выборах губернатора Тюменской области
Около 180 тысяч ямальцев выбрали губернатора Тюменской области
Активность избирателей на Ямале достигла 41,5 процентов
Дмитрия Артюхова ямальские депутаты выбрали губернатором ЯНАО
На Ямале к полудню проголосовало 27,22% избирателей
В Тазовском районе проголосовало 34 % избирателей
«Гражданский контроль»: выборы на Ямале проходят без нарушений
Артюхов и Кобылкин проголосовали за губернатора Тюменской области
Явка избирателей в ямальских селах достигает 43 %
На Ямале около 8 % избирателей уже проголосовали
В Новом Уренгое открылся детский фестиваль «Акулы рыбалки»
За ходом голосования на Ямале следят 754 наблюдателя
В соцсети будут транслировать процедуру избрания на должность губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов поздравил жителей Салехарда с Днем города
Выборы губернатора Тюменской области: на Ямале открылись избирательные участки
В Салехарде 9 сентября будут курсировать два бесплатных временных маршрута
Погода на Ямале 9 сентябоя: в регионе пройдет первый снег
В Ноябрьске ищут смельчака, который решится подойти к умирающей злой собаке
119 заключенных на Ямале обучат рабочим профессиям