Салехард отметил свой 423-й день рождения

СЕГОДНЯ 06:03 2018-09-10T06:07:20+03:00

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Окружная столица отметила свой 423 - й день рождения. В праздничный день 9 сентября торжественно открыли Городской сад. Его реконструировали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках проекта в Салехарде в этом году благоустроили 4 общественных территории и 5 дворовых.

В обновлённом виде в день рождения города предстала перед жителями и площадь перед скульптурной композицией «Мамонт», излюбленное место отдыха многих салехардцев. А для самых маленьких начали работать многофункциональный комплекс на ул.Чапаева и игровая площадка на ул.Ямальской.

В праздничный день северяне смогли сдать нормативы ГТО, а также принять участие в спортивных квестах, развлечениях для детей и взрослых, ярмарке местных рукодельниц.

Колонна пополнилась новыми раритетными авто Фото: Администрация Салехарда

Уже не первый год самым ожидаемым событием Дня города становится ретропарад автомобилей. В этом году колонна пополнилась новыми раритетными авто. Благодаря стараниям своих владельцев, машины до сих пор в отличном состоянии и на ходу. Не менее зрелищными получились велопарад «Леди на велосипеде» и шествие активистов «Скандинавская ходьба».

Зрелищным получилися велопарад «Леди на велосипеде» Фото: Администрация Салехарда

В день рождения города чествовали ветеранов труда, заслуженных работников, молодежь. Градоначальник Иван Кононенко обратился к жителям ямальской столицы с поздравительной речью.

- С каждым годом наш город становится современней, красивей и уютней. Все это происходит благодаря нашим с вами общим усилиям. От всего сердца говорю огромное спасибо каждому жителю города Салехарда. Огромные слова благодарности и низкий поклон вам, наши ветераны и старожилы. И, конечно же, я обращаюсь к молодежи. Берегите, любите свой город и преумножайте его славу. Вы - будущее нашего города. Я от всего сердца желаю всем мира, любви и благополучия. А нашему городу я желаю процветания- сказал глава администрации Салехарда.

Праздничные мероприятия завершились концертной программой с участием популярных артистов: Gipsy Kings, ST, Эмма М. Финальной точкой стал красочный фейерверк.