Дмитрий Артюхов рабочий день проведет в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-30T07:23:46+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в четверг, 30 августа находится с рабочим визитом в Тюменской области. Глава региона уже посетил Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН). По своей оснащённости центр находится в одном ряду с ведущими клиниками мира.

- Оборудование в режиме реального времени предсказывает возможные действия нейрохирурга и даже может давать советы, - пояснил главврач учреждения Альберт Суфианов.

Медучреждение оказывает помощь ямальцам – наряду с пациентами из 81 субъекта РФ и 13 стран мира. За первую половину 2018 года пациентам из ЯНАО предоставлены 94 федеральные квоты, и 10 человек направлены за счёт средств системы обязательного медицинского страхования.

- В этом центре пациенты с тяжелейшими заболеваниями, потерявшие надежду на выздоровление, обретают новую жизнь. Здесь применяются технологии, которых больше в России нигде нет. В совокупности с бесценным опытом специалистов учреждения – профильных врачей и нейрохирургов, получается невероятный результат, - отметил Дмитрий Артюхов.

Навыки отрабатываются на искусственных моделях и симуляторах Фото: правительство ЯНАО

Во время осмотра учреждения Дмитрий Артюхов оценил техническое оснащение центра и посетил кадаверную и симуляционную лаборатории. Применение инновационных методов хирургического лечения позволяют свести к нулю риск ущерба здоровью пациента. Необходимые для специалистов навыки отрабатываются на искусственных моделях и симуляторах, а также при помощи технологии 3D визуализации.

В этот же день в рамках рабочей поездки Дмитрий Артюхов совместно с врио губернатора Тюменской области Александром Моором посетит микрорайон «Ямальский-2», площадку под ИЖС микрорайона «Южный» и Заводоуковский машиностроительный завод. Кроме того, главы субъектов ознакомятся с условиями оказания услуг в центре восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» и в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», сообщили в праивтельстве ЯНАО.