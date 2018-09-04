СЕГОДНЯ 08:24 2018-09-04T08:30:20+03:00

На Ямале дорожники завершили ремонт ещё двух участков трасс Фото: правительство ЯНАО

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На Ямале отремонтированы ещё два участка автодорог регионального и межмуниципального значения. На участке «Пурпе – Пуровск» завершили замену и перекладку плит проезжей части, а также ремонт покрытия проезжей части. На дороге «Ноябрьск – Вынгапуровский» отремонтировали обочины, а накануне завершились работы на автодороге «Салехард – Аэропорт».

Сегодня работы ведутся на 10 участках автомобильных дорог, 3 участка ремонтируют капитально.

Продолжается замена железобетонных плит на участке «Граница ЯНАО – Губкинский» и на автодороге «Подъезд к посёлку Ханымей». На участках «Ныда – Пангоды» и «Коротчаево – Новый Уренгой» идет досыпка обочин щебнем с дальнейшим уплотнением.

На участке «Новый Уренгой – Ныда» рабочие укладывают асфальтобетон, затем предстоит выполнить работы по досыпке обочин щебнем.

На автодороге «Тарасовский – Пурпе» дорожники меняют поврёжденные железобетонные плиты на новые. На автодороге «Подъезд к городу Ноябрьск» приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия.

Капремонт проводится на трёх участках автодорог регионального значения. На автодороге «Салехард – Лабытнанги» устроены два съезда с территории ДНТ «Север», закончен монтаж бордюрного камня, водоотводных лотков и сетей наружного освещения. Продолжается укладка асфальтобетона. Работы по устройству и обустройству дороги будут завершены до конца сентября.

На участке «Пуровск – Коротчаево» после завершения укладки асфальта начнутся работы по досыпке и укреплению обочин, нанесению разметки, установке дорожных знаков и барьерного ограждения. До конца сентября автодорога прирастет 12 км асфальта.

На автодороге «Подъезд к речному порту г. Салехард» (участок от улицы Обской и до автодороги «Салехард – Лабытнанги») продолжается монтаж бордюрного камня и сетей наружного освещения. До конца сентября планируется капитально отремонтировать 1,5 км дороги.

До конца года планируется устроить освещение от ул. Обская Салехарда до паромно-ледовой переправы «Салехард – Лабытнанги», сообщает правительство ЯНАО.

В профильном департаменте округа напомнили, что ремонт, капремонт и содержание автодорог ЯНАО финансируется из дорожного фонда и средств, выделяемых по программе «Сотрудничество».