2018-08-27T15:41:34+03:00
Происшествия

Две недели одна в тундре: чудом выжившая ямальская девочка заблудилась из-за тумана и собак

Юная кочевница питалась ягодами, спала днем, пока тепло, и продолжала искать дорогу домой
Лидия Шумкова
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Для следователей было настоящим шоком, что Светлана нашлась живой. Фото СУ СК РФ по ЯНАОДля следователей было настоящим шоком, что Светлана нашлась живой. Фото СУ СК РФ по ЯНАО
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История 15-летней Светланы Евай, заблудившейся в ямальской тундре, обросла новыми подробностями. Девочка смогла рассказать о том, как выживала две недели в суровых северных условиях. С самой юной кочевницей поговорить не удалось, однако о ее испытаниях поведали в следственном управлении СК РФ по ЯНАО. О том, где она спала, чем питалась и что видела, - в материале «Комсомольской правды – Ямал».

ВИНОВАТЫ СОБАКИ

Светлана Евай, которая ушла 8 августа из родного чума в гости к брату, заблудилась только потому, что попала в туман. По сути, девочку подвели собаки, которых она взяла с собой. Животные погнались за песцом, а Светлана побежала возвращать их, но потерялась в тумане и сбилась с дороги.

Влажность в тундре и без того высокая – местность сильно заболочена – да к тому же начался дождь. Стараясь обойти опасные участки, Светлана долго плутала между болотами. И нужно отдать должное ее кочевому опыту – она несмотря ни на что неплохо ориентировалась на местности, поэтому смогла все-таки набрести на родительские нарты.

Тут стоит пояснить, что кочевые народы никогда дольше трех дней не остаются на одном месте (иначе могут погибнут олени) и всегда движутся определенными маршрутами. Потому они делают заготовки на будущее по пути следования. Вот и в этих нартах лежала запакованная на зиму теплая одежда.

Любой другой человек тут же схватился бы за возможность согреться, но только не Светлана. Она не стала распаковывать вещи, потому что не смогла бы сама герметично запаковать их обратно.

- Такие детали многое говорят о характере ребенка. Она не хотела огорчать родителей, подумав, что, когда зимой они придут на это место и увидят мокрые вещи, то расстроятся, - пояснила выбор девочки старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Елена Демьянова.

Зона поисков была обширна, однако вертолеты трижды пролетали слишком далеко от девочки, чтобы она могла подать им сигнал. Фото СУ СУ РФ по ЯНАО

Зона поисков была обширна, однако вертолеты трижды пролетали слишком далеко от девочки, чтобы она могла подать им сигнал. Фото СУ СУ РФ по ЯНАО

ВСТРЕЧА С РОСОМАХОЙ

Спала юная кочевница, в основном, днем, когда было потеплее, находила сухие места и укладывалась на несколько часов, чтобы потом снова бродить в поисках дороги. Под нартами просто пережидала дожди и надеялась, что и ее кто-то ищет. Питалась она лишь ягодами, которые находила.

- Девочка трижды видела вертолет, причем в первый раз – 11 августа. Все даты ребенок помнит хорошо и может четко рассказать, что делала в тот или иной день, - отметила Елена Демьянова и добавила, что вертолеты каждый раз были далеко и девочка не могла подать им сигнал.

Не избежала Светлана и встреч с диким зверьем. Обычно она натыкалась на песцов, но однажды столкнулась с росомахой. Животное это считается непредсказуемым и опасным. Но девочке-подростку повезло. Два коренных обитателя тундры лишь посмотрели друг на друга и благополучно разошлись. Причем девочка даже не впала в панику.

ОПЫТ КОЧЕВНИКОВ

Нашел Светлану брат, к которому она, собственно, и шла в гости. И конечно, все были счастливы до слез, ведь две недели в тундре в одиночку не каждый кочевник выдержит. Хотя шансов у нее выжить было гораздо больше, чем у обычных походников. Дети тундровиков получают опыт с самого детства, это заложено у них буквально с молоком матери. Для пришлого населения такое испытание однозначно означало бы верную смерть.

Такие истории со счастливым концом по-настоящему объединяют людей. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Такие истории со счастливым концом по-настоящему объединяют людей. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Между тем, для следователей, которые прилетели со спасателями в стойбище 23 августа, было настоящим шоком, что Светлана нашлась живой.

- Руководитель следственной группы выходил из вертолета вторым и не расслышал, в каком состоянии девочка. Он готовился к худшему. Посмотрел вниз на нарты, думая, что там лежит тело - а они пустые. Пошел в чум, опустил глаза опять же в поисках тела - тоже пусто. Поднял взгляд, а она вот стоит. Мы все до сих пор под впечатлением. Люди – следователи, спасатели, родные - все обнимались, кричали «ура», благодарили друг друга. Это те вещи, которые по-настоящему объединяют, - подвела итог истории со счастливым концом Елена Демьянова.

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