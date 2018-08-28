Петербуржец провел две недели в компании белых медведей и искупался в самом холодном море Земли

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-28T11:29:22+03:00

Никита не предполагал, что когда-нибудь сможет побывать на арктическом острове, про который ему рассказывала бабушка. Фото Никиты Кириллова

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Две недели без интернета и мобильной связи, без привычного подбора гардероба с утра и кофе, купленного по пути в офис. Подъем в 8 утра, полчаса на сборы, завтрак, ранний отбой из-за усталости. Только теплые просторные вещи и бескрайняя Арктика за окном. Из важных планов на день – собрать энное количество металлолома, искупаться в Карском море и сделать пару снимков на фоне белых медведей. Именно такой запомнится поездка на остров Вилькицкого коренному петербуржцу Никите Кириллову.

Из Петербурга на крайний север

Молодой человек родился и вырос в северной столице России. Никита за свои 30 с небольшим лет прошел интересный путь - служил в армии, побывал Чечне, стал ветераном боевых действий. Затем поступил в театральную академию на продюсера. Получив диплом, первое время работал начальником службы безопасности, затем свадебным видеооператором и даже туристическим журналистом. Осознав, что неплохо разбирается в рекламе, плотно начал двигаться в этом направлении. Последние 5 лет успешно руководил отделами маркетинга в разных компаниях. Казалось бы, чего еще можно желать молодому перспективному мужчине в самом расцвете сил? Но Никита уволился и отправился… в Арктику. Но не отдыхать и не снимать вирусную рекламу, а помочь навести порядок на острове Вилькицкого. Молодой человек стал один из волонтеров, высадившихся на арктической территории, чтобы очистить ее от, так называемого, мусорного наследия советского времени.

Автоматическая метеорологическая станция Вилькицкого, работающая от солнца и ветра. Фото Никиты Кириллова

Бескрайняя Арктика в те годы осваивалась особенно активно. Строились метеостанции, порты, велась геологоразведка нефтяных и газовых месторождений. Когда же проекты свернули по всей арктической территории остались груды бесхозного имущества, а в частности металлом – пустые бочки из-под топлива, цистерны, элементы развалившихся построек.

Любовь Лапшина на острове Вилькицкого в 1961 году (слева). Фото Никиты Кириллова

Для Никиты это поездка стала не только вызовом себе и добровольческой миссией, а возможностью окунуться в прошлое своей любимой бабушки – Любови Сергеевной Лапшиной. В свое время, она вместе с супругом Геннадием Павловичем два года жила и работала на арктической метеостанции.

Коренные обитатели Вилькицкого с интересом следят за происходящим на острове. Фото Никиты Кириллова

- Мы с бабушкой были очень близки, и я часами в детстве слушал ее истории с Вилькицкого. Это были ее самые яркие впечатления в жизни. Но я никогда не рассчитывал туда попасть, так как знал, что остров уже закрыли, и он стал необитаемый. И вот я случайно для интереса ввел во Вконтакте название острова, и увидел пост Зелёной Арктики о наборе волонтеров. Не задумываясь сразу же заполнил анкету, решил, это судьба, - отметил Никита Кириллов.

Дом метеорологов, 1961 год: тогда и сейчас. Фото Никиты Кириллова

Молодой человек признался, что никогда не был фанатом походов, поэтому тренировочные сборы ему дались нелегко. Пройти отбор помогло сильное желание побывать на острове, о котором он столько слышал в детстве.

- Бабушка и дедушка поженились в 1961 году, и вместо свадебного путешествия поехали работать на остров Вилькицкого. В те годы уехать на север – это была большая романтика. Им было всего по 20 лет. Дедушка был на острове радиотехником. Бабушка первое время кочегаром. Затем выучила азбуку Морзе и начала работать радистом-метеорологом. Она передавала метеосводки на большую землю в Диксон, - рассказал Никита Кириллов.

Любовь Лапшина с супругом празднуют 1 мая в Диксоне - поселке городского типа в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края (пара слева). Фото Никиты Кириллова

Через два года, супругам Лапшиным пришлось покинуть остров. На тот момент Любовь Сергеевна находилась на седьмом месяце беременности и ждала появления на свет мамы Никиты.

Любовь Лапшина работала на острове Вилькицкого радистом-метеорологом. Фото Никиты Кириллова

Бабушка бы гордилась

Никита признается, что поездка стала для него своего рода перезагрузкой. Не исключает, что после посещения Арктики свяжет свою жизнь с севером. По своей натуре, молодой человек больше любит прохладную погоду и холодную воду. Поэтому не упустил и возможности искупаться в Карском море, до сих пор считающимся самым холодным морем Земли - окраинным морем Северного Ледовитого океана.

- Водичка ничего такая, не страшная. Вот только выходить из моря холодно. Ветра на острове дуют сильные, - признается Никита.

Несмотря на непрекращающиеся ветра и стабильную температуру воды +5-+8 градусов, Никита не упустил возможность искупаться в Карском море. Фото Никиты Кириллова

До этого он уже бывал в Архангельске, а в детстве - на базе учёных на острове Средний, около Мурманска. Кстати, и эту добровольную изоляцию, вдали от большой земли, перенес без особых трудностей.

- Это было только в радость - отсутствие связи и интернета, не нужны деньги, не нужно одеваться с иголочки. Хорошая компания, белые мишки, правильное дело, и считай отпуск на море, - делится Кирилл, добавляя, что провел бы на острове пару месяцев.

"Все включено" - полевые условия проживания по побережье Карского моря. Фото Никиты Кириллова

Молодой человек уверен, что бабушка порадовалась бы за внука и оценила его участие в экологической экспедиции. Полтора года назад Любови Лапшиной не стало, но у Никиты осталось большое количество ее воспоминаний об Арктике в виде записей и фотоснимков. Кстати, молодой человек уже начал писать книгу.

За Арктикой будущее

Экологические экспедиции на остров Вилькицкого – продолжение масштабного проекта по уборке Арктики. Деятельность ученых и волонтеров началась с острова Белый. Проект стартовал летом 2012 года. Тогда участники экоэкспедиции собрали более 1000 металлических бочек, 75 тонн металлолома и иного мусора, провели инвентаризация и составили паспорта опасности 75 объектов и 5 карт-схем местности.

Основная задача участников экспедиции - очистка острова от мусорного наследия советского времени. Фото Никиты Кириллова

В 2015 году первые отряды волонтеров побывали на острове Вилькицкого. Они очистили территорию бывшей метеостанции, с тем, чтобы следующая группа активистов могла более длительное время находиться на территории.

- Экспедиция на Вилькицкого проходит в два этапа. Первый десант мы забросили 13 июля. Ребята провели на острове 14 дней. Вторая группа, соответственно, пробыла в Арктике до 11 августа, - рассказывает директор Российского Центра освоения Арктики Андрей Барышников.

По его словам, временные отрезки для выброски экодесанта выбраны не случайно. До середины июля в Арктике сохраняется непонятная ледовая обстановка, а с середины августа уже начинаются сильные штормовые ветра. Поэтому у волонтеров есть и ученых есть небольшой промежуток времени, чтобы успеть реализовать запланированные мероприятия по очистке территории и изучению состоянию почвы.

Погодные условия держат участников экспедиций в сжатых временных рамках. Фото Никиты Кириллова

Кстати, для этой цели вторым десантом, вместе с волонтерами на Вилькицкого высадились ученые Губкинского университета нефти и газа. Они вели отбор проб, чтобы определить, какой процесс рекультивации необходим территории для восстановления естественного природного покрова.

Главный способ доставки людей и грузов на остров- вертолетное сообщение. Фото Никиты Кириллова

- Активисты и волонтеры, всего 15 человек забрасываются на остров вертолетом Ми-8. Продукты питания, необходимая техника, ГСМ доставляется кораблем Михаил Сомов. Ребята живут территории старой метеостанции Северного УГМН. Условия полевые, но волонтеры надежно защищены от ветра, дождя и белых медведей, - пояснил Андрей Барышников.

Работа в команде

Участники экспедиции проходят обязательный отбор. Ребята пишут тест, показывают навыки походных сборов, а также умение работать в команде. С каждым годом, количество желающих отправиться в Арктику увеличивается. Так, в этом году на место в экодесанте претендовали 146 человек. Причем среди добровольцев не только коренные ямальцы, но представители других регионов России. В числе тех, кто отправился на Вилькицкого два представителя Казахстана, а также волонтер из Израиля. Молодой человек пятый год подряд участвует в экспедициях, специально планируя под арктические поездки свой отпуск.

Участники экспедиции проходят обязательный отбор. Фото Никиты Кириллова

Немало среди желающих отправиться в экоэкспедецию и девушек, но сильных духом представительниц слабого пола в Арктику не берут. Пока, это чисто мужская компания. Но не исключено, что в следующую экспедиция может отправиться женский экодесант.

Остров Вилькицкого, названный в честь русского гидрографа-геодезиста, всего 9 километров шириной и 18 километров длинной. Фото Никиты Кириллова

- То, что сейчас мы видим в отношении Арктики, общая тенденция изменения подходов к экологии и мировым биохимическим ресурсам. К населению земного шара приходит осознание, что не человек хозяин природы. Он всего лишь часть большой экосистемы, к которой нужно относиться как к дару. Эти принципы и подходы начинаются культивироваться правительствами ведущих стран мира. Россия с ее огромной территории, безусловно, не отстает. Сегодня экология выходит на первый план, - подчеркнул Андрей Барышников.