Нового зеленоярского мальчика обнаружили ямальские археологи в древнем захоронении

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-03T07:15:17+03:00

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Полевой сезон 2018 года для ямальских ученых оказался весьма плодотворным. На средневековом некрополе вблизи поселка Зелёный Яр ученые сделали новые открытия. Экспедиция во главе с научным сотрудником сектора археологии Научного центра изучения Арктики Александром Гусевым сделала новый раскоп площадью 80 квадратных метров, в котором обнаружили шесть захоронений. Два оказались разграбленными еще в древности, на одном из них археологи зафиксировали следы трех орудий. Однако четыре могилы оказались не тронутыми черными копателями. Три принадлежат, предположительно, мужчинам в возрасте 40-50 лет и одно - мальчику 6-7 лет.

Загадки Зеленого Яра

Археологический памятник Зелёный Яр известен, прежде всего, благодаря многочисленным мумифицированным останкам мужчин, женщин и детей, обнаруженным здесь в разные годы. В этом году хорошо сохранившихся тел, как раньше, найдено не было.

Большой научный интерес для ученых представляет детское захоронение. Они провели аналогию с могилой ребёнка примерно такого же возраста, вскрытом в 2015 году, и сделали вывод об особом отношении хозяев некрополя к мальчикам этого возраста.

В могиле археологи обнаружили два бронзовых височных кольца в области лба, медные пластины в области таза и ног, какие традиционно укладывались в погребения на некрополе, бронзовый браслет, намеренно разломленный на три части, одна из которых находилась в области левой руки, а две – под головой. В погребении найдена рукоять ножа с изображением птицы. Впервые обнаружены ножны с деревянным лезвием внутри.

Найденные захоронения мужчин, женщин и младенцев были явно беднее. Теперь это тема для размышления.

Погребение мальчика 6-7 лет Фото: Научного центра изучения Арктики

Древние «хоронили» пропавших без вести в кенотафе

Также в полевой сезон археологи изучили могильник Нюрымпосллор, расположенный на одинаковом состоянии между Салехардом и Зелёным Яром. О нём в 2017 году стало известно от местных жителей, которые рассказали о находке ученым. Археологи допускают связь между двумя некрополями. На Нюрымпосллоре, как и на Зелёном Яру, были обнаружили перевёрнутые котлы с пробитым дном. На новом могильнике прослеживается, предположительно, 26 могилы, как одиночные, так и двойные захоронения.

Как рассказал Александр Гусев, вскрыв одно захоронение, ученые неожиданно для себя обнаружили кенотаф – имитацию могилы. Покойный, видимо, утонул, либо пропал без вести. Его в могиле не было, но весь инвентарь, как и положено, находился на своих местах: котёл, железные черпаки, топоры, нож, пояс с бронзовыми накладками с изображением гусара. Захоронение датируется концом XIX века, пояс, который в нем находился, приблизительно 1830-м годами.

Александр Гусев считает, что изучение двух могильников прольёт больше света на жизнь населения севера Западной Сибири в эпоху Средневековья.

ДОСЬЕ КП

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту «Живой Ямал». Раскопки начались в 1999 году. Комплекс состоит из трех памятников: бронзолитейной мастерской VI-VII вв. н.э., могильника VIII-IX вв. и могильника XIII в. За 1999-2002 вскрыто 35 погребений. Именно тогда впервые были обнаружены мумифицированные останки одного взрослого мужчины и четырёх детей в возрасте 1-2 и 6-7 лет.

Еще 47 захоронений вскрыто 2013-2017 годы. Из них мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых (у одного сохранилась только голова) и двух детских. В настоящее время останки находятся в Институте проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, где созданы необходимые условия для их хранения. Генетические исследования проводятся учеными Института молекулярной генетики РАН и Сеульского университета (Южная Корея).

Ученые работают над геномом мумий, устанавливают, какими паразитическими заболеваниями страдали люди при жизни. Корейцы определят расовую принадлежность людей, останки которых были найдены, и проведут реконструкцию лиц. Результаты будут представлены в 2019 году.