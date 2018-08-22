Ямал отмечает День Государственного флага России

СЕГОДНЯ 08:34 2018-08-22T08:38:50+03:00

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«Пусть крепнет всеобщее уважение к Государственному флагу России, наполняет сердца жителей Ямала гордостью и любовью к нашей великой Родине», с этими словами врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к землякам, чтобы поздравить с праздником российского триколора.

Глава Ямала отметил, что флаг как один из главных государственных символов знаменует могучую Державу, ратную и трудовую славу предков, укрепляет преемственность и духовную связь поколений.

«И наша общая задача – преумножать победы и достижения в науке, культуре, экономике, спорте. Пусть крепнет всеобщее уважение к Государственному флагу России, наполняет сердца жителей Ямала гордостью и любовью к нашей великой Родине», – говорится в поздравлении.

Дмитрий Артюхов пожелал землякам здоровья, успехов, счастья и благополучия в семья: «Мира, добра и процветания ямальской Арктике, нашему великому государству!».

В городах и селах Ямала 22 августа традиционно состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню флага России, которых всего запланировано более 120.

В Салехарде волонтеры с утра начнут раздавать северянам флажки с текстом гимна Российской Федерации и ленточки в виде триколора. В полдень на площади Центра культуры и спорта «Геолог» состоится торжественный митинг. В рамках флэш-моба «Набираем высоту» салехардцы запустят в небо воздушные шары в цветовой гамме российского флага. Также будет организован мастер-класс по изготовлению триколора.

В городах Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале пройдут велопробеги и другие мероприятия. В доме культуры «Маяк» посёлка Уренгой участников праздничной программы ожидает увлекательное путешествие по страницам истории официального символа страны. Дом культуры «Романтик» села Халясавэй организует турнир велосипедистов. В центральной библиотеке Губкинского состоится геральдический турнир для детей пришкольного лагеря.

Кроме того, ямальцы могут принять участие во флешмобе Регионального центра патриотического воспитания «Горжусь, что живу под российским флагом», который пройдет 22 августа в соцсети «Instagram».

Пользователю нужно выложить фотографию, сопровождающуюся текстом «Почему я горжусь, что живу под российским флагом», и передать эстафету следующему участнику флешмоба.