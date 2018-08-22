Ямальские воронки увеличились в размерах

СЕГОДНЯ 10:27 2018-08-22T10:55:04+03:00

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Ученые вплотную подошли к тому, чтобы объединиться со своими коллегами из нефтегазодобывающих компаний в исследовании кратеров газового выброса на Ямале. Как стало известно «Комсомольской правде – Ямал», только за последние три года две воронки, образовавшиеся в 2014 году из-за выброса газа в районе Бованенковского газового месторождения, выросли в диаметре до 60 метров. Всего же в заполярных районах Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Красноярского края существует порядка десяти таких гигантских воронок.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий, сегодня сложно прогнозировать появление новых кратеров газового выброса, так как генезис этого геологического новообразования до сих пор не изучен. И хотя в этом году новых воронок не обнаружено, по словам ученого, не исключено, что они могут появиться к концу летнего сезона либо весной.

- Чтобы предупредить, нужно уметь прогнозировать, а чтобы прогнозировать – нужно разобраться в их происхождении. Но сегодня ученый мир не может прийти к единому мнению на этот счет, - прокомментировал он.

Одним из эффективных путей решения проблемы как раз послужит создание консорциума, который бы объединил усилия фундаментальной, прикладной науки.

Фрагмент модели воронки, созданный ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2014-2015 годах. Фото предоставлено Антоном Синицким

Напомним, первая из известных воронок, была обнаружена вертолетчиками в центральной части полуострова Ямал летом 2014 года. Она образовалась в 4 км к западу от магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» ‒ части трубопроводной системы Ямал – Европа. Практически сразу после этой находки стала поступать информация о новых подобных объектах в криолитозоне Западной Сибири, на Гыданском полуострове. Причем информации о наличии подобных современных «газовых воронок» в других сухопутных арктических регионах мира отсутствуют. Ученые считают, что связано это с тем, что только на Ямале природой созданы такие уникальные условия: распространены осадочные горные пород мощностью более 3000 м, есть мощная толща криолитозоны (150-300 м) с наличием захороненных пластовых льдов и развиты «молодые» бугры пучения. Нигде в мире подобных природных условий на суше не наблюдается.

Антон Синицкий отметил, что сейчас рассматриваются несколько версий касательно образования и проявления кратеров на поверхности земли. Среди них - разрушение газогидратов в криолитозоне, деградация многолетнемерзлых пород под воздействием вертикальных каналов дегазации, существование повышенных тепловых потоков над залежами углеводородов, деградация бугров пучения, связанная с современными изменениями климата и другие.

Ученые берут пробы воды в одной из ямальских воронок. Скриншот с видео Антона Синицкого

По словам ученого, возможно, уже этой осенью будет организована комплексная научная экспедиция в район Еркутинского кратера в рамках созданного консорциума ученых и производственников, которая, наконец, позволит пролить свет в этом очень непростом вопросе о происхождении такого геологического феномена, как воронки газового выброса.