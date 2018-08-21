Семья коренных ямальцев пять лет живет в железной бочке

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-21T11:33:16+03:00

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Летом – «печка», зимой – «рефрижератор». В таких условиях вот уже пять лет приходится жить многодетной семье Салиндер - коренным ямальцам из поселка Тазовский. В большой железной бочке, которую люди с 2013 года называют своим домом, ютятся инвалид Иван Салиндер, его жена, их несовершеннолетние дети и слепая 92-летняя старушка.

БОЧКА ВМЕСТО ЧУМА

Когда-то в 2005 году Салиндеры встали в очередь на социальное жилье, но так его и не получили. Во всяком случае так они сами утверждают. До покупки балка (прим.ред. железная бочка на сваях) они жили в чуме и, по сути, вели кочевой образ жизни. Но в 2013 году приобрели бочку и обосновались в ней.

Зимой в ней холодно, а летом нестерпимо жарко. Фото - скриншот из видео в группе ВК "Новый Уренгой"

- Зимой в этом балке вообще невозможно, печку топим, а он не греется, - рассказывает Иван Салиндер. - Инеем покрывается, дрова приходится самим возить на «Буране».

Устав ходить по различным инстанциям, писать письма, заявления и обращения, Салиндеры решили привлечь к своей проблеме общественность. Так в соцсетях и появилось видео, в котором ямальцы рассказывают и показывают, в каких условиях им приходится жить.

Небольшой закуток, оборудованный под душевую, печка, где готовят еду, и несколько спальных мест, чтобы провести ночь. По словам обитателей этого необычного жилища, места так мало, что бабушка спит практически на голом полу. Впрочем, это видно и по ролику.

Старой слепой женщине не нашлось места, поэтому она спит на полу. Фото - скриншот из видео в группе ВК "Новый Уренгой"

К тому же глава семьи – инвалид, у него проблемы с суставами и глухота. Он носит слуховой аппарат и дожидается очереди на операцию.

- Обращались к Вадиму Четверткову, Александру Иванову, в соцзащиту, в жилищную политику обращались. Нам сказали, делайте документы за пределы района. А мы там ни физически, ни морально не сможем жить, - сетуют ямальцы.

К слову, Вадим Четвертков был главой поселка Тазовский, но при странных обстоятельствах досрочно ушел в отставку, а Александр Иванов, руководивший администрацией района и вовсе попал под следствие и также ушел в отставку.

Салиндеры утверждают, что пыталась встретиться с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым, когда тот в начале августа посещал с рабочим визитом Тазовский район. Правда, из этого ничего не вышло, так как власти Тазовского, опять же по словам Салиндеров, постарались не допустить их к нему. Поэтому им не осталось ничего другого, как обращаться в СМИ и социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/665062" frameborder="0"></iframe> Ямальцы приобрели бочку в 2013 году и с тех пор живут в ней.! другой источник

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Тазовского района сообщили, что готовят официальный ответ по поводу ситуации с Салиндерами, однако озвучивать подробности по телефону отказались. За два дня в администрации так и не смогли подготовить ответ.

КСТАТИ

Стоит отметить, что в конце июля во время рабочей встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова поднимался вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья, в том числе и обеспечения жильем коренных ямальцев.

По словам Дмитрия Артюхова, за последние семь лет комфортные квартиры уже получили 22 тысячи семей. Вообще расселение и снос так называемых вагонобразований происходит по программе «Сотрудничество», в которой участвуют Югра, Тюменская область и Ямал. В данный момент окружное правительство ищет новые, эффективные механизмы улучшения жилищных условий населения. В частности, речь идет о строительстве арендного жилья.

- Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом случае должна быть решена, - заявил Дмитрий Медведев.

По данным на 7 августа, в списках нуждающихся из числа коренных малочисленных народов Севера на Ямале состоит 652 семьи. В Ямальском районе – 253, в Тазовском – 184, в Пуровском районе – 123 семьи.