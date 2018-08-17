Дмитрий Артюхов от всех ямальцев поздравил тюменцев с 74-м днём рождения области

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-17T17:41:25+03:00

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Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в пятницу, 17 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 74-летию со дня образования Тюменской области. Со сцены большого зала дворца культуры «Нефтяник» Дмитрий Артюхов от имени ямальцев тепло поздравил коллегу – врио губернатора Тюменской области Александра Моора и в его лице всех жителей региона с праздником, отметив, что для округа сотрудничество с областью играет особую роль

Обратившись к собравшимся, он признался, что для него поздравить регион – это большая честь.

- Прекрасно понимаю значение Тюменской области для России. Наш регион поистине уникален, это территория первопроходцев и героев, людей способных на подвиги и сильные чувства», - обратился к собравшимся врио губернатора Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что «добрые партнёрские отношения» связывают его с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Он подчеркнул, что один из главных показателей успешности территории – мнение её жителей. «Знаю, что тюменцы любят свою землю и очень гордятся ей», – заявил он.

От Ямала в дар Тюменской области глава арктического региона передал подарок – фотовыставку, которая будет доступна для посещения в Тюмени. Ямальский фотовернисаж представляет самые яркие образы арктического региона: от уникальной культуры коренных северян и захватывающих пейзажей Крайнего Севера до мощных мегапроектов Ямала. По мнению специалистов, подбор фотографий, действительно, уникальный и не оставит равнодушными зрителей.

Напомним, взаимовыгодное добрососедское сотрудничество между регионами развивается в новой эпохе с момента подписания договора между органами власти Тюменской области, Югры и Ямала 9 июля 2004 года. Впоследствии этот договор пролонгировался в 2008 и 2013 годах, и в июне 2018-го документ о сотрудничестве до 2025 года вновь утвердили руководители регионов – Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Наталья Комарова.

- Мы вместе реализовали десятки успешных проектов на благо наших жителей. Построили целые жилые микрорайоны, сотни километров качественных дорог, – сказал глава Ямала.

В рамках договора с 2005 года реализуется совместная программа «Сотрудничество». За этот период реализовано 173 крупных проекта. Одним из приоритетных Дмитрий Артюхов назвал транспортно-инфраструктурное направление: «Дорога «Надым – Салехард» – самый долгожданный, необходимый для нас проект. Наши жители её очень ждут». Он также подчеркнул, что не меньшую важность имеют социальные проекты, среди которых – переселение на юг Тюменской области и выплаты ветеранам.

звание «Почётный гражданин Тюменской области» было присвоено Юрию Неёлову Фото: правительство ЯНАО

звание «Почётный гражданин Тюменской области» было присвоено Юрию Неёлову Фото: правительство ЯНАО

Дмитрий Артюхов отдельно выразил благодарность ветеранам и особенно тем, кто осваивал ямальскую Арктику. В рамках торжественной церемонии звание «Почётный гражданин Тюменской области» было присвоено первому губернатору Ямала Юрию Неёлову.

Отметим, что в зале дворца культуры «Нефтяник» на празднование собрались заслуженные ветераны и известные люди Тюменской области, главы регионов-соседей, а также бывший губернатор Тюменской области, а ныне глава министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.