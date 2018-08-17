Ямальскую специфику обращения с ТКО обсудили в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-17T13:07:57+03:00

Дмитрий Артюхов рассказал Дмитрию Кобылкину о планах по накоплению мусора на специальных площадках

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Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов 17 августа в Тюмени представил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину доклад о системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами в ЯНАО.

В областном центре проходит совещании по вопросу перехода регионов Уральского федерального округа на новую систему обращения с отходами в рамках выполнения «майского» указа Президента РФ.

- В настоящее время во всех регионах УрФО завершена разработка соответствующих территориальных схем и идёт формирование тарифов, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Как сообщил заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев, в федеральном округе на данный момент действует 168 полигонов твёрдых и коммунальных бытовых отходов. Новая система позволит контролировать весь цикл обращения с отходами, ликвидировать действующие свалки и, самое главное, предотвратить появление новых.

Глава Ямала сообщил, что в настоящее время в населённых пунктах региона действуют девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания, один перерабатывающий завод.

- Из 88-ми населённых пунктов Ямала 67, включая региональную столицу, не имеют круглогодичного транспортного сообщения с другими населёнными пунктами. Стандартные механизмы, позволяющие аккумулировать крупный объём мусора, невозможны в большинстве населённых пунктов Ямала. Для создания системы обращения с ТКО в каждом из таких поселений необходимо обустройство комплексов «замкнутого» цикла, – сообщил врио губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов пояснил, что отсортированные и обезвреженные отходы должны накапливаться на площадках в контейнерах для дальнейшего транспортирования автотранспортом по «зимникам» или - в период навигации - водным транспортом до объектов утилизации в других населённых пунктах округа и за пределами региона.

Территориальной схемой в ЯНАО запланировано 184 объекта обращения с ТКО, включая девять полигонов и три мусоросортировочных завода в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Завершая выступление, Дмитрий Артюхов подчеркнул, что при определении механизмов господдержки из федеральной казны нужно учитывать не только объёмы образования отходов, но и территориальную специфику северных территорий страны. По предложениям в части корректировки законодательства Ямал уже взаимодействует с Минприроды РФ. Речь идёт, в частности, об увеличении сроков накопления отходов, в населённых пунктах арктической зоны, не имеющих круглогодичного наземного транспортного сообщения.

Фото: правительство ЯНАО

Ранее Дмитрий Артюхов вместе с Дмитрием Кобылкиным, министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, врио губернатора Тюменской области Александром Моором и главами других регионов УрФО принял участие в церемонии открытия мусоросортировочного завода в Тюмени, который станет крупнейшим в стране по сортировке отходов.

Общий объём сортируемых ТКО составит порядка 350 тысяч тонн в год. Предполагается, что годовой объём выпуска картона, стекла, бумаги и пластика достигнет 78 тысяч тонн, сообщили в правительстве ЯНАО.