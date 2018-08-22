Следующий год на Ямале могут объявить Годом поселений

22 Авг. 07:57 2018-08-23T08:04:09+03:00

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«Следующий год мы решили объявить Годом поселений», - заявил врио губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Яр-Сале Ямальского района во время визита в муниципалитет 22 августа.

Он пояснил, что главный акцент будет сделан именно на поселения, но не в обиду нашим городам. При этом каждый посёлок, в том числе и в Ямальском районе, получит своё внимание.

На встрече обсуждались вопросы строительства трансполярных магистралей Северный широтный ход (СШХ) и Северный широтный ход 2. По словам Дмитрия Артюхова, это крупнейший проект развития железнодорожной инфраструктуры всей арктической зоны России, который формирует фундамент для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в Ямальском районе.

Фото: правительство ЯНАО

- До 2023 года железная дорога должна быть построена. Мы сейчас делаем всё, чтобы начать уже этой зимой. Самый сложный объект – это мост через реку Обь в районе переправы Салехард – Лабытнанги. Мост уникальный. В этом плане очень помог опыт строительства Крымского моста. Специалисты, которые его строили, одни из претендентов на возведение нашего – ямальского путепровода, - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в целом, проект СШХ будет стимулировать строительство и промышленное производство, создание новых рабочих мест в различных отраслях.

После обстоятельного разговора с местными жителями и ответов на вопросы врио губернатора ЯНАО вручил юным ярсалинцам паспорта, отметив, что это очень символично – стать гражданином России в День Государственного флага РФ. Он поздравил жителей и коллективы учреждений, которые достигли высоких показателей в профессиональной и общественной деятельности, с вручением благодарственных писем.