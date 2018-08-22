2018-08-23T08:04:09+03:00
Общество

Следующий год на Ямале могут объявить Годом поселений

Каждый посёлок, не в обиду городам, получит своё внимание
Анна Полякова
Поделиться:
Следующий год на Ямале могут объявить Годом поселений Фото: правительство ЯНАОСледующий год на Ямале могут объявить Годом поселений Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

«Следующий год мы решили объявить Годом поселений», - заявил врио губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Яр-Сале Ямальского района во время визита в муниципалитет 22 августа.

Он пояснил, что главный акцент будет сделан именно на поселения, но не в обиду нашим городам. При этом каждый посёлок, в том числе и в Ямальском районе, получит своё внимание.

На встрече обсуждались вопросы строительства трансполярных магистралей Северный широтный ход (СШХ) и Северный широтный ход 2. По словам Дмитрия Артюхова, это крупнейший проект развития железнодорожной инфраструктуры всей арктической зоны России, который формирует фундамент для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в Ямальском районе.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

- До 2023 года железная дорога должна быть построена. Мы сейчас делаем всё, чтобы начать уже этой зимой. Самый сложный объект – это мост через реку Обь в районе переправы СалехардЛабытнанги. Мост уникальный. В этом плане очень помог опыт строительства Крымского моста. Специалисты, которые его строили, одни из претендентов на возведение нашего – ямальского путепровода, - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в целом, проект СШХ будет стимулировать строительство и промышленное производство, создание новых рабочих мест в различных отраслях.

После обстоятельного разговора с местными жителями и ответов на вопросы врио губернатора ЯНАО вручил юным ярсалинцам паспорта, отметив, что это очень символично – стать гражданином России в День Государственного флага РФ. Он поздравил жителей и коллективы учреждений, которые достигли высоких показателей в профессиональной и общественной деятельности, с вручением благодарственных писем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ямальском глубоком Заполярье планируют заняться выпуском мороженого
В Яр-Сале скоро закипит культурная жизнь
Более 4,5 тысяч ямальских детей в оздоровительных лагерях за счёт бюджета
Погода на Ямале 23 августа: ожидается небольшое потепление
В Салехардской ОКБ появится подъемник для маломобильных пациентов
В Ноябрьске ищут очевидцев пожара, уничтожившего деревянный многоквартиник
Новоуренгойский район Коротчаево отметит день рождения массовыми гуляниями
В Надыме временно ухудшится качество воды в кранах
В Салехарде в День флага РФ в небо взлетели 300 воздушных шаров
В Салехарде 860 юных ямальцев станут первоклассниками
Дмитрий Артюхов оценил перспективы села Мыс Каменный
В Новом Уренгое детей не пускают на площадку, где 4-летний малыш разбил голову
На Ямале чаще стали путешествовать водным транспортом
В Салехарде опасную детскую площадку среди дорог оградили временным забором
Волонтеры на берегут Пяко-Пура собрали более 20 кубометров отходов
Ямальскому браконьеру зачитали приговор за 962 особи щекура
Ямальские эпидемиологи ждут в регионе новый вариант свиного гриппа
Учёные построят трёхмерную модель самого крупного ямальского ледника Иган
В Гыданской тундре две недели разыскивают пропавшую девочку