Ямальские следователи с помощью селфи раскрыли жестокое убийство

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-16T16:26:14+03:00

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Четверку молодых ямальцев 20-22 лет из небольшого села Гыда в Тазовском районе обвинили в убийстве односельчанина. Одна из главных улик следствия – совместная фотография ребят, сделанная за 20 минут до преступления.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, установлено, что в ночь с 7 на 8 августа молодые люди совместно распивали спиртные напитки в квартире одного из ребят. Они весело проводили время, фотографировались, выкладывали свои селфи в соцсети. Тут к ним «на огонек» зашел односельчанин, который был гораздо старше их. И вот незадача - с одним из парней у него были плохие отношения.

- Заручившись поддержкой приятелей, зачинщик с силой нанес удар ногой в область головы потерпевшего, а затем, передавая друг другу отвертку, обвиняемые по очереди нанесли мужчине не менее 20 ударов в жизненно важные части тела. Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой и ножом. Сельчанин скончался на месте происшествия, - выдвинули версию произошедшего следователи.

Молодые люди покинули место преступления и избавились от улик: сожгли одежду, в которую были одеты, и выбросили в реку нож и отвертку.

Следователи пришли к участникам кровавой расправы 11 августа, но ребята отрицали свое участие в убийстве, утверждая, что в ту ночь даже не были вместе. Лишь фотография, выложенная в соцсетях, опровергла их историю. Пришлось признаваться в содеянном. Все участники преступления дали показания и полностью признали свою вину.

К слову, ранее подозреваемые не были судимы, однако односельчане всегда отзывались о них плохо.

- Они общались с лицами, ранее судимыми, и сами вели асоциальный образ жизни. Жители села Гыда на них неоднократно жаловались, - прокомментировала старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ЯНАО Елена Демьянова.

Теперь молодые люди обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.