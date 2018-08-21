2018-08-21T19:52:52+03:00
Экономика

Дмитрий Артюхов отчитался перед Владимиром Путиным о ситуации в ЯНАО

Встреча президента РФ и врио губернатора ЯНАО состоялась в Ново-Огарёво
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов отчитался перед Владимиром Путиным о ситуации в ЯНАО Фото: правительство ЯНАОДмитрий Артюхов отчитался перед Владимиром Путиным о ситуации в ЯНАО Фото: правительство ЯНАО
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Президент РФ Владимир Путин 21 августа в Ново-Огарёво провёл рабочую встречу с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона доложил о ключевых транспортных проектах региона и о социально-экономической ситуации в округе.

Дмитрий Артюхов поблагодарил Президента РФ за поддержку инфраструктурного проекта Северный широтный ход и рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство дороги, отметив, что есть все для того, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь.

Дмитрий Артюхов поблагодарил Президента РФ за поддержку инфраструктурного проекта Северный широтный ход Фото: правительство ЯНАО

Дмитрий Артюхов поблагодарил Президента РФ за поддержку инфраструктурного проекта Северный широтный ход Фото: правительство ЯНАО

Врио губернатора также рассказал о проекте подведения железной дороги к порту Сабетта, заметив, что сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями – это «Газпром», «Российские железные дороги».

- Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть, - заявил Дмитрий Артюхов.

Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора социально-экономической обстановкой на Ямале. Глава региона рассказал, что в целом экономика развивается достаточно устойчиво.

Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора социально-экономической обстановкой на Ямале Фото: правительство ЯНАО

Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора социально-экономической обстановкой на Ямале Фото: правительство ЯНАО

- Если брать основные показатели по промышленности, первое полугодие очень успешное, рост идет 12 процентов. В основе наши крупнейшие проекты. Радует, что наши ключевые компании идут во многие проекты. «Газпром» планирует в следующем году выйти на Харасавэйское месторождение, тоже одно из крупнейших, следующее за Бованенковским, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Один из ключевых проектов, «Ямал СПГ», идет тоже опережающе – введена вторая очередь. Вы в декабре были на открытии первой очереди, уже введена вторая и до конца года должна быть введена третья очередь с опережением графика на год.

Упомянул врио губернатора и об одном из добровольческих проектов, которые округ реализует совместно с «Газпромом» в объявленный Президентом Год добровольца.

- Мы очень успешно с компанией работаем по экологической очистке Арктики. Вместе наши волонтеры – международный проект – успешно это делают, - отметил Дмитрий Артюхов.

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