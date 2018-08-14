Половина поголовья оленей Ямала вакцинирована против сибирской язвы

СЕГОДНЯ 07:25 2018-08-14T07:37:45+03:00

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На Ямале с начала года от сибирской язвы привито более 330 тысяч животных или более 50% от годового плана. Интенсивность работы ветеринаров зависит от погодных условий. Так, например, на прошлой неделе отмечалась ветреная, местами дождливая погода. Отсутствие метеоусловий для полётов внесло коррективы в планы. Ветер усложняет установку переносных коралей, при сильных порывах их установить практически невозможно. В дождливую погоду для исключения поствакцинальных осложнений оленей не прививают.

- Тем не менее, за предшествующую неделю удалось вакцинировать более 21 тысячи голов. Сейчас в поле работает 22 прививочные бригады в пяти районах округа, в течение недели группировка будет увеличена. К проведению вакцинации в Тазовском районе привлечены студенты старших курсов Омского государственного университета. Практика очень хорошая, считаю, её нужно внедрять повсеместно, - добавил главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов.

Фото: правительство ЯНАО

Как сообщили в правительстве ЯНАО, самый многочисленный прививочный десант из девяти ветеринарных бригад работает в Ямальском районе. Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на сегодня в Пуровском районе – 82% или более 24 тысяч голов.

В этом году запланировано привить более 650 тысяч голов в более 800 стадах. Всего же до конца кампании привлекут порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы – более 700 тысяч доз. В течение года планируется поступление ещё 200 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счёт федерального бюджета.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. У каждого оленя появляется свой уникальный номер. Учёт животных важен для планирования противоэпизоотических кампаний и в реализации программ помощи оленеводческим хозяйствам и оленеводам-частникам.