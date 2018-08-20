В ямальской Сабетте обсудили развитие Северного морского пути

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-20T19:06:59+03:00

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В посёлке Сабетта 20 августа состоялось правительственное совещание по развитию Северного морского пути и реализации проекта строительства морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области. Мероприятие, в котором принял участие врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Провёл заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Рассуждая о развитии Северного морского пути, вице-премьер Максим Акимов отметил, что ЯНАО и Мурманская область являются на проектном уровне практически одним целым. И с точки зрения транспортировки углеводородов, и с точки зрения технологического сотрудничества, и присутствия на этих территориях пула инвесторов.

- Сейчас мы сосредоточимся в первую очередь на логистике, - заявил он.

Он подчеркнул, что недавно председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым было подписано стратегическое распоряжение о реализации на базе концессионного соглашения проекта Северный широтный ход. Проект, которого все так давно ждали, обеспечит полуострову Ямал постоянную связь с «большой землёй», соединит Северную и Свердловскую железные дороги.

- Регионы, которые соседствуют с Ямалом, в результате развития портовых мощностей, железнодорожного сообщения получат новые возможности в плане логистики, - добавил вице-премьер.

Глава округа Дмитрий Артюхов рассказал участникам совещания о создании единой арктической транспортной системы, включающей в себя не только Северный широтный ход, но и железнодорожный коридор Обская – Сабетта, или СШХ-2, а также морской порт Сабетта.

- Проект СШХ-2 включает усиление линии ПАО «Газпром» Обская – Бованенково, строительство новой линии Бованенково – Сабетта. Также проект оптимизирует логистические издержки до 60, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

О реализации проектов, связанных с производством и транспортировкой СПГ, рассказал председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

- Строим четвёртую линию сжижения, по собственной технологии. НОВАТЭК приступил к реализации проекта «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове. Запуск трёх линий проекта планируется на 2022-2025 годы, его мощность уже составит более 20 миллионов тонн», - пояснил Леонид Михельсон.

В рамках визита в Сабетту вместе с другими руководителями Дмитрий Артюхов принял участие в осмотре портовой инфраструктуры и посетил технологическую линию завода.

Также в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов, заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.