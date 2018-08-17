На Ямале начали реализацию Северного широтного хода

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-17T08:52:33+03:00

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На Ямале идет активная реализация так называемого Северного широтного хода - железнодорожной ветки, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Накануне премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал ключевое распоряжение Правительства РФ, регламентирующее строительство будущей железнодорожной линии «Обская – Салехард – Надым».

Утвержденное распоряжением концессионное соглашение с ООО «СШХ» определяет условия финансирования, строительства и эксплуатации масштабного инфраструктурного проекта. Для социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа это важнейший документ, ведь он имеет стратегическое значение.

Будущая железнодорожная ветка несет сугубо экономическую целесообразность Фото: правительство ЯНАО

- Строительство Северного широтного хода даст нам возможность реализовать задачи, поставленные Президентом России по освоению российской Арктики. Железнодорожная магистраль позволит развивать новую добычу, сократит время и упростит доставку грузов из Западной Сибири, разгрузив Транссибирскую магистраль, - отметил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, который принял непосредственное участие в подготовке данного соглашения.

По словам политолога, директора фонда «Региональная Политика» Евгения Забродина, Дмитрий Артюхов стоял буквально у истоков проекта, подготовка к реализации которого началась еще в 2014 году.

- Хотя олицетворением СШХ был действующий на тот момент губернатор Дмитрий Кобылкин, руками и мозгом стал Дмитрий Артюхов, который работал заместителем губернатора. Немалую роль в реализации проекта сыграла и его рабочая встреча с Дмитрием Медведевым уже в качестве врио губернатора, которая состоялась 31 июля этого года. Ему удалось донести до второго лица государства значимость проекта, готовность региона к реализации масштабной стройки, - заявил он.

По словам политолога, региональное правительство имеет достаточно широкое участие не только в части финансирования проекта, но и в качестве контролирующего органа. Фактически руководство Ямала является контролером строительства. А тот факт, что проект СШХ был поддержан федеральным центром в не самой простой для страны экономической ситуации, говорит о его значимости не только для региона, но и в целом для России.

Как отметил Евгений Забродин, будущая железнодорожная ветка несет сугубо экономическую целесообразность, в отличие от других масштабных проектов современности – Крымского моста или моста на остров Русский, где во многом замешана политика.

- Северный широтный ход – это проект, продиктованный экономически. Он серьезно сократит «плечо» и позволит развивать общемировую инфраструктуру – Северный морской путь, - добавил эксперт. – Я думаю, это следующий этап развития, который будет стоять перед всей страной в обозримом будущем. Тот же порт Собетта, который фигурирует в проекте СШХ, - один из форпостов Северного морского пути.

В Правительстве РФ подписано ключевое распоряжение, регламентирующее ход строительства Фото: правительство ЯНАО

СПРАВКА «КП»

Ввод в эксплуатацию СШХ намечен не позднее I квартала 2023 года. К этому моменту в том числе будет построена не только железнодорожная ветка, но и автодорожная часть совмещенного мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда с автомобильными подходами. В настоящее время на берегу реки Обь проводятся статические испытания грунта свайными опорами: специалисты оценивают, как поведет себя грунт во время строительных работ.

Финансирование существующих собственных объектов инфраструктуры идет за счет средств участников проекта (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа), а строительство новых – с привлечением средств частных инвесторов по концессионному соглашению.