В Сабетте торжественно запустили вторую линию завода «Ямал СПГ»

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-09T17:47:34+03:00

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В ямальском посёлке Сабетта 9 августа состоялась торжественная церемония запуска отгрузки партии сжиженного природного газа (СПГ), полученной на второй технологической линии завода «Ямал СПГ».

Символическую кнопку, запускающую процесс, нажали врио губернатора региона Дмитрий Артюхов вместе с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

- Для нас это дополнительные поступления в бюджет, что влечёт за собой дальнейшее развитие наших населённых пунктов, строительство на территории региона новых социальных объектов, повышение качества жизни северян, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Как отметил глава Ямала, запуск второй линии произведён значительно раньше срока, в ближайшем будущем состоится и запуск третьей. Реализация таких масштабных проектов даёт региону мощный импульс развития, позволяет второй год подряд удерживать символическую планку в триллион рублей по инвестициям.

- Запуск второй линии завода для всей мировой общественности очень важен. Мы доказали: такие проекты можно делать быстро. Запуск второй линии завода раньше срока удалось осуществить благодаря грамотному инжинирингу, хорошей работе коллектива и наших подрядчиков, - подчеркнул Леонид Михельсон.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на церемонии присутствовали министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Леониду Михельсону вручили медаль «За сохранение Арктики» Фото: правительство ЯНАО

Церемония завершилась вручением главе компании Леониду Михельсону медали «За сохранение Арктики». Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин также вручил сотрудникам «Ямал СПГ» высокие награды: генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а его первому заместителю Дмитрию Монакову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

- На Ямале был совершён очередной трудовой подвиг. Такие проекты дают тот самый рывок, о котором говорил Президент, рост нашей экономики. Одно рабочее место здесь, в Арктике, создаёт 14 мест в промышленности по всей стране. В Указе Президента РФ Арктика обозначена как одна из основных территорий развития государства. Этому, несомненно, будет способствовать реализация ключевых инфраструктурных проектов Ямала – в том числе, строительство Северного широтного хода, - рассказал Дмитрий Кобылкин.

Танкер «Псков» с первой партией сжиженного природного газа со второй линии «Ямала СПГ» должен покинуть Сабетту уже сегодня вечером. Всего с проекта отгружено 47 танкерных партий или более 3,5 млн тонн СПГ.