На острове Вилькицкого волонтёры-экологи за лето собрали 129 тонн металлолома

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T09:24:40+03:00

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На необитаемом острове Вилькицкого в ЯНАО за две смены 2018 года волонтёры собрали 2 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ, которые размещались отдельно и помечались специальной маркировкой. Все постройки, находящиеся на территории полярной станции, были очищены от металла. Всего за две смены 2018 года было подобрано 129 тонн различного металла, включая бочки.

Фото: правительство ЯНАО

На острове с 13 июля по 11 августа работали две группы волонтёров. В этом году свой экологический вклад в очистку арктической территории внесли представители Казахстана, Киргизии и Израиля, а также добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Когалыма, Кургана, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга, Кирова, Челябинска, Ухты, Салехарда и Тазовского.

- В течение месяца велась интенсивная работа. И сегодня мы можем говорить, что остров выглядит по-другому. Это намного более чистая территория. Однако, мы только в начале пути. В следующем году также будет организована экологическая экспедиция. Мы добьемся, чтобы остров принял свой первозданный вид, – сказал заместитель главы ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александр Мажаров.

Фото: правительство ЯНАО

За первую смену была очищена территория в 10 гектаров, где располагались метеостанция и маяк. Далее работа продолжилась на берегу острова. Собрано около 500 бочек и другой металлолом общей массой в 35 тонн.

Вторая смена продолжила работу на берегу на общей площади в 20 гектаров. Активно использовался трактор, доставленный на остров в конце первой смены. С техникой работа пошла гораздо легче, так как вручную некоторые фрагменты мусора и бочки невозможно было вытащить из-под слоя ила и песка.

Ко второй группе присоединились представители Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Ученые взяли пробы грунта. После лабораторных исследований будут предложены варианты средств для очистки почвы острова от разлитых нефтепродуктов и иных загрязнений.

По предварительной оценке, для полного завершения работ понадобится 3-4 года. В ходе пресс-конференции Александр Мажаров подчеркнул, что экологические экспедиции на остров Вилькицкого осуществлены только на средства спонсоров. Организационная работа велась департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, Российским центром освоения Арктики и общественной организацией «Зелёная Арктика».