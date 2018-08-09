СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-09T17:48:28+03:00

Тело ямальца, найденное с веревкой на шее, пролежало в лесу Таиланда две недели Фото: pixabay.com

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Тело ямальца, погибшего при невыясненных обстоятельствах в Таиланде, опознали его тюменские родственники. Мужчину обнаружили с веревками на шее и лодыжках 6 августа в лесу в провинции Удонтхани.

При погибшем находился паспорт РФ, срок действия которого закончился в 2016 году, и просроченная виза в Таиланд. Было установлено, что это российский гражданин Владимир Владимирович Фирсов 1960 года рождения из Салехарда. В его кармане находился ключ от арендованной комнаты на острове Самуи. По предварительным данным таиландских правоохранителей, труп пролежал в лесу около двух недель.

Личность установили по фотографиям Фото: facebook.com Почетное консульство России в провинции Сурратани

Личность установили по фотографиям. Живущие в Тюмени сын и дочь признали на них отца. Найти их удалось, благодаря участию волонтеров группы помощи россиянам, попавшим в беду, «Твори добро!». По просьбе Почетного консульства России в провинции Сурратани тревожное сообщение о гибели северянина они разместили на своей страничке. Оно мгновенно попало в ямальские и тюменские паблики соцсетей. Теперь в посольстве держат связь с детьми несчастного туриста.

Известно, что выяснением обстоятельств гибели россиянина занимается российское посольство. Таиландские правоохранители считают случившееся самоубийством. С такой версией не согласны родственники погибшего, утверждая, что мужчина «строил большие планы на будущее», передает ТАСС.

Между тем, как сообщили в УМВД России по ЯНАО «Комсомольской правде - Ямал», информация о гибели ямальца зарегистрирована лишь на основе публикаций в СМИ и соцсетях:

- Данные уточняются. Правоохранительные органы Таиланда запроса о правовой поддержке и помощи в выяснении обстоятельств происшествия не отправляли.