2018-08-15T11:13:14+03:00
Экономика

Кабмин дал старт строительству Северного широтного хода

К долгожданному событию шли не один год
Анна Полякова
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Кабмин дал старт строительству Северного широтного хода Фото: правительство ЯНАОКабмин дал старт строительству Северного широтного хода Фото: правительство ЯНАО
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения с ООО "СШХ" по строительству железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

В рамках концессии будет построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на период с 2018-го по 2023 год. Прогнозируемый объём перевозок – 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). В данный момент на берегу реки Обь проводятся статические испытания грунта свайными опорами: специалисты оценивают, как поведёт себя грунт во время строительных работ.

Среди участников соглашения — ОАО «РЖД», «Газпром», а также Специальная проектная компания («СПК-Концессионер») и правительство ЯНАО. Из распоряжения Правительства РФ следует, что правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства полярной магистрали, обеспечит доступ строителей к водным и лесным объектам.

ОАО «Российские железные дороги» обеспечит финансирование и выполнение работ по реконструкции железнодорожной линии «КоношаКотлас – Чум – Лабытнанги» Северной железной дороги, включая реконструкцию станции Обская и железнодорожной линии «Пангоды – Новый УренгойКоротчаево» Свердловской железной дороги и ввод указанных объектов в эксплуатацию.

В свою очередь, в рамках концессионного соглашения ПАО «Газпром» обеспечит финансирование, проектирование, реконструкцию и ввод в эксплуатацию железнодорожной линии «Надым – Пангоды» (железнодорожного участка Надым (Хорей) – Пангоды) в соответствии с согласованными техническими параметрами.

По словам врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, это долгожданное событие, к которому шли не один год. Строительство Северного широтного хода даст Ямалу возможность реализовать задачи, поставленные Президентом России по освоению российской Арктики.

Железнодорожная магистраль позволит развивать новую добычу, сократит время и упростит доставку грузов из Западной Сибири, разгрузив Транссибирскую магистраль. Ямальцы очень ждали, когда появится мост через Обь.

- Строительство СШХ – это дополнительные налоговые доходы, которые мы сможем потратить на строительство новых детских садов, школ, спортивных комплексов и другой необходимой людям социальной инфраструктуры, - сказал Дмитрий Артюхов. - Полярная магистраль появится благодаря концессии, государственно-частному партнёрству. В мировой практике это наиболее прогрессивная форма реализации таких крупных капиталоёмких инициатив, позволяющая обеспечить их финансирование.

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