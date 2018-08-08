На Ямале проверили место сожжения павших от сибирской язвы оленей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-08T11:18:57+03:00

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В Ямальском районе территорию, где в 2016 году произошла вспышка сибирской язвы, тщательно проверили. 7 августа здесь работали специалисты-бактериологи, военные медики, представители войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа, управления Роспотребнадзора по ЯНАО и окружной службы ветеринарии.

Они провели мониторинг почвы, остатков мест сожжения павших оленей на предмет выявления возбудителя сибирской язвы.

Военных интересовала полнота ликвидации вспышки инфекции Фото: праивтельство ЯНАО

- По результатам анализов будем знать, есть опасность или нет. Мы должны убедиться, что все мероприятия здесь были проведены качественно, и угрозы для оленеводов нет. В прошлом году мы тоже ездили, и всё было чисто. Такой контроль осуществляем постоянно, - пояснил замгубернатора ЯНАО Михаил Каган.

Военных интересовала полнота ликвидации вспышки сибирской язвы. Как пояснил заместитель начальника научно-исследовательского центра войск специального назначения Екатеринбурга Алексей Суслапаров, взятые пробы в течение двух недель будут исследоваться в лаборатории филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ в городе Кирове.

Большинство из участников нынешней экспедиции были в составе ликвидаторов вспышки инфекции в 2016 году, принимали участие в уничтожении павших животных, проводили исследования в полевой лаборатории. Тогда 29 бригада РХБЗ Центрального военного округа уничтожила около 2 600 туш павших животных. В операции принимали участие более 280 военнослужащих.

Фото: праивтельство ЯНАО

Участники нынешней экспедиции облетели девять захоронений, сделанных хозяевами погибших оленей. Тогда они складывали туши животных в ямы, засыпали их хлоркой и поливали водой, чтобы вызвать реакцию.

Отметим, что всё поголовье оленей на Ямале сейчас прививается от сибирской язвы. В этом году запланировано вакцинировать более 650 тысяч голов оленей в более 800 стадах. Запас вакцины против сибирской язвы – более 700 тысяч доз. В течение года планируется поступление ещё 200 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год.

Фото: праивтельство ЯНАО

Как отмечает советник главы Ямальского района Хотяко Езынги, в Ямальском районе никто не отказывается прививаться от сибирской язвы. Люди знакомы с оленеводами, пострадавшими от этой инфекции в 2016 году, в генетической памяти ненцев – трагедии середины и начала прошлого века, когда умерших людей сжигали вместе с чумами. В этих местах нет оленьих следов, люди соблюдают осторожность.

Вернувшихся в Салехард участников экспедиции возле трапа вертолёта встретила сотрудница в защитном костюме. Дополнительные процедуры обеззараживания здесь проводятся по установленному регламенту, сообщили в праивтелстве ЯНАО.