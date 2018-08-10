2018-08-10T16:54:01+03:00
Общество

Пятнадцатилетний ямалец прошел пешком 50 километров, чтобы попасть в Артек»

"Я просто шел к своей цели"
Анна Полякова
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"Я просто шел к своей цели" artek.org"Я просто шел к своей цели" artek.org
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Пятнадцатилетний ямальский спортсмен Някуча Лаптандер пешком прошел 50 километров от стойбища оленеводов в тундре до села Аксарка, чтобы попасть в Артек».

Дорог и регулярного транспортного сообщения в тундре нет, поэтому, чтобы не опоздать к отправлению своей делегации в Крым, парень шагал полдня, но уверяет, что путь не был слишком утомительным, ведь он "просто шел к своей цели".

В 2018 году Някуча Лаптандер стал чемпионом России по северному многоборью в составе юниорской сборной Ямало-Ненецкого автономного округа. Личный вклад юноши в этот результат – победа в состязаниях по бегу с палкой. Дистанцию в два километра он преодолел за семь минут!

Юноша признался, до недавнего времени почти ничего не знал об «Артеке». Но когда рассказы детском центр на берегу моря вдохновили его. Он твердр решил в нем побывать. Някуча принял участие в конкурсном отборе по партнерской программе Союза национальных и неолимпийских видов спорта России и Фонда поддержки «Артека». Путевки в знаменитый лагерь на девятую смену получили еще 52 юных ямальца, в том числе участники «Арктических зимних игр – 2018» в Канаде.

Пятнадцатилетний ямалец прошел пешком 50 километров, чтобы попасть в Артек» artek.org

Пятнадцатилетний ямалец прошел пешком 50 километров, чтобы попасть в Артек» artek.org

Как отметил директор Международного детского центра Алексей Каспржак, путевку в «Артек» получают дети в чем-то себя проявившие, уникальные, и этой уникальностью они делятся с другими. Сегодня ямалей уже в «Артеке» – осваивается и знакомится с вожатыми и детьми.

- Здесь очень тепло и солнечно, – говорит он. – Я со своей командой проведу мастер-классы и показательные выступления по национальным видам спорта. Это прыжки через нарты и метание тынзяна. И еще очень надеюсь поплавать в море.

В девятую смену в «Артеке» стартует Международный фестиваль национальных видов спорта. Его участники – 600 детей из 45 регионов России и шести стран: Беларуси, ДНР, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Японии. Юные спортсмены познакомят сверстников с национальными и неолимпийскими видами, сообщает пресс-центр «Артека».

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