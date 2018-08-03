Ямальцы лечатся в Тюмени от болезней сердца и нервной системы

3 Авг. 15:48 2018-08-03T15:53:15+03:00

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Более 187 тысяч ямальцев получили квалифицированную медицинскую помощь в тюменских клиниках за время реализации программы «Сотрудничество». Об этом заявила начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова в рамках сегодняшнего телемоста между Тюменью и Ямалом, организованного телеканалами «Тюменское время» и «Ямал-Регион».

- Тюменская область традиционно является диагностической лечебной базой для оказания медицинской помощи жителям северных округов. Все планирование сети медицинских организаций идет с учетом потребностей жителей Севера. Мы предлагаем специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь в наших ведущих клиниках, как областных, так и федеральных, которые находятся в Тюмени. Но мы не ограничиваемся только этим. Любую помощь, начиная от амбулаторной поликлинического звена и заканчивая высокотехнологичной, жители Ямала могут получить по полисам обязательного медицинского страхования без ограничений и бесплатно, - прокомментировала она.

Наиболее востребованы среди ямальцев такие профили услуг, как кардиохирургия, кардиология, онкология и нейрохирургия, а также психиатрия и детская помощь.

- Однако наши поликлиники готовы принимать пациентов с ЯНАО и для амбулаторной помощи – диагностика, компьютерная томография, МРТ, профилактические осмотры, - добавила Татьяна Новикова.

Ее слова подтвердила начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской помощи департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа Роза Кирипова.

- Сотрудничество Ямала и Тюменской области, действительно, идет не только в рамках областной целевой программы, это гораздо емкое понятие, - сказала она. - Что касается самой программы, то по ней основная целевая аудитория, которой предоставляется бесплатная помощь за счет федерального и окружного бюджета – это ветераны труда, ветераны Ямала, проживающие в Тюмени, студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях юга области, дети, находящиеся в детских домах. Также ямальцы направляются в Тюмень на психиатрические экспертизы.

Только в одной поликлинике имени Е.М.Нигинского, по ее словам, с 2015 по 2018 год пролечилось около пяти тысяч ямальских жителей.

Тот факт, что ямальцам очень важно оперативно получать медпомощь, подтвердил и главный врач Федерального центра нейрохирургии, нейрохирург высшей категории Альберт Суфианов.

- Жители Ямала находятся в экстремальных условиях, которые очень сильно влияют на организм, нервную систему. Естественно люди болеют и обращаются к нам. Если говорить в цифрах, то около 200 пациентов с Ямала в год получают у нас бесплатное оперативное лечение, - отметил он.