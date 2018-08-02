Топ 7 причин пойти учиться в техникум или колледж

2 Авг. 07:30 2018-08-03T07:30:02+03:00

В 2017 году 59% выпускников 9 класса в стране предпочли поступить в колледж, а не идти снова в школу

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Статистика показывает, что в 2017 году 59% выпускников 9 класса в стране предпочли поступить в колледж, а не идти снова в школу. А ведь еще не так давно такой путь выбирали немногие.

Новая жизнь

В 2000 году лишь один из трех выпускников 9 класса шел в систему среднего профессионального образования. Теперь же ситуация зеркальная, процент, выбирающих такой путь в профессию, вырос почти в 2 раза. И конечно, это не случайность.

Проанализировав различные источники, от официальной статистики до опросов самих обучающихся, в том числе постов и видео в социальных сетях, дающих объективную, а не формальную картину, можно сделать вывод, что главные причины таковы:

1. Не нужно сдавать ЕГЭ. Психологически ЕГЭ - это сложное испытание. Вполне естественно, что большинство старается избежать этой стрессовой ситуации. Особенно если учеба не слишком давалась и шансы набрать хорошие баллы не велики.

2. Возможность быстрее окунуться во взрослую жизнь. Многим подросткам хочется уехать в другой город или просто сменить обстановку. Поступление в коллеж как раз подразумевает новые знакомства, связи, окружение.

3. Быстрый старт в профессии, т.к. нацеленное больше на практику обучение в колледже и диплом о среднем профессиональном образовании дают в этом неоспоримое преимущество.

4. При желании можно продолжить свое образование в ВУЗе.

5. Финансовая составляющая. Специалиста будут больше ценить и заработная плата, как правило, выше. В период учебы есть стипендия и другие социальные выплаты.

6. Диплом позволяет проще найти работу.Работодатели часто предлагают дальнейшее трудоустройство еще в период практики.

7. Школа надоела. Возможно не сложились отношения с одноклассниками, учителями. Колледж дает возможность начать жизнь с чистого листа.

Страхи тоже есть

Теперь о рисках, точнее страхах. Наверняка кому-то боязно выйти из зоны комфорта. Ведь в школе все привычно и знакомо. Не меньше страшит и неправильный выбор профессии.

- Тут сложно давать советы, лучше поделюсь своим личным опытом. Ведь я сам в 15 лет предпочел поступить в техникум и не жалею. Хоть и прошло с тех пор 29 лет, но причины во многом были схожими. Кроме, пожалуй, первой и последней из приведенных выше, т. к. учился хорошо, в школе нравилось, а ЕГЭ тогда не было. Теперь я сам директор техникума. За спиной 2 высших образования, получена ученая степень кандидата наук, но когда достаю документы, всегда с особой теплотой держу в руках красный диплом техникума, - рассказывает директор Тобольского рыбопромышленного техникума Алексей Владимирович Некрасов - По специальности, кстати, много поработать не удалось, помешал развал оборонной отрасли. Тем не менее, знания и навыки, полученные тогда, до сих пор помогают и служат мне.

Тобольский рыбопромышленный техникум имеет богатую историю, ему почти 90 лет. Фото пресс-службы суза

Решив поступать, вчерашние школьники тут же оказываетесь перед выбором специальности. Здесь стоит обратить внимание и на историю учебного заведения, а не только на специальности. Например, Тобольский рыбопромышленный техникум имеет богатую историю, ему почти 90 лет. Находится в центре города, есть общежитие. В этом году успешно прошли аккредитацию, подтвердив тем самым качество наших услуг. Это дает право на выдачу по окончании обучения диплома государственного образца, на отсрочку от армии для обучающихся.

Обучают здесь по 6 востребованным специальностям. Среди них:

1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2. Ихтиология и рыбоводство

3. Обработка водных биоресурсов

4. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

5. Судовождение

6. Технология продукции общественного питания

Информацию о необходимых документах, цифрах набора и т.д. можно посмотреть на данной страничке сайта.