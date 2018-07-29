Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов поздравил подшефных моряков с Днем ВМФ

29 Июль 13:02 2018-07-29T13:17:12+03:00

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Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов поздравил гпоздравил с Днем Военномороского флоиа руководство и личный состав подшефных Ямалу малого противолодочного корабля «Уренгой» и большого десантного корабля «Ямал».

- От имени жителей ямальской Арктики поздравляю вас и личный состав с Днём военно-морского флота России. С честью решая государственные задачи по защите морских рубежей, своим ответственным личным примером служения Отечеству вы вдохновляете нашу молодёжь, в том числе, и ямальских призывников к честной службе на благо России, – отметил Артюхов в поздравительной телеграмме.

Напомним, что регион шефствует над войсковым частям 49311 (морская авиация Черноморского флота РФ) и 70166 (БДК «Ямал») и проводит совместные патриотические акции и патриотическое движение. Ямальские призывники проходят в этих войсковых частях службу. Например, на Черноморском флоте отслужили более 400 северян.

На Балтийском флоте в Учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ РФ выпускники Ямальского многопрофильного колледжа по специальности «Судоводитель-помощник механика судов речного флота» проходят трёхмесячную подготовку и служат в армии. Пройдя обучение, ямальские призывники имеют приоритетное право проходить службу на подшефных кораблях ЯНАО: МПК «Уренгой» или БДК «Ямал».

В настоящее время 25 призывников с Ямала проходят обучение на трёх площадках Учебного центра: в Ломоносове, Кронштадте и Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Моряков готовят по военно-морским специальностям: ракетчики, связисты, коки и другие.

Кроме того, в 2009 году между администрацией Пуровского района Ямала и войсковой частью №22830 Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ РФ подписано соглашение о сотрудничестве. Ежегодно на МПК «Уренгой» отправляются служить несколько юношей из Пуровского района. Сейчас слжбу проходят 16 ямаьцев, всего же ее прошли порядка 170 человек.