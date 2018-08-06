2018-08-06T08:29:49+03:00
Общество

Ноябрьск откликнулся: 29 человек решили поделиться своей кровью

Жизненно важной жидкости сейчас достаточно
Анна Горлач
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Ноябрьск откликнулся: 29 человек решили поделиться своей кровью Фото: depzdrav.yanao.ruНоябрьск откликнулся: 29 человек решили поделиться своей кровью Фото: depzdrav.yanao.ru
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В Ноябрьске прошел Единый день донора. Горожане откликнулись на призыв медиков, которые сообщили о нехватке жизненно важной жидкости. В результате 29 человек пришли в субботу на станцию переливания крови.

- Только 15 человек сдали в этот день донорами, остальные сдали кровь на анализ, они смогут поделиться уже в среду, - сообщили «Комсомольской правде –Ямал» СПК.

В Ноябрьске ежегодно в переливании крови нуждается более шестисот человек. Отделение переливания крови Ноябрьской ЦГБ полностью обеспечено кровью, однако эти запасы необходимо регулярно пополнять. Сейчас резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства. отметили в департаменте здравоохранения.

На сегодняшний день запас крови достаточен, но это ненадолго. Как только поступит звонок, возникнет необходимость в переливании – и ситуация вновь станет аховая. Кроме того, биоматериал может храниться только 40 дней, а потом он утилизируется.

Однако, как отмечают на станции, 28 человек, пришедших за один день – это результативный день, особенно для лета, когда горожане в основном отдыхают в отпуске.

Накануне акции, 3 августа, сотрудники ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» во главе с главным врачом Олегом Шалаевым на своем примере решили показать людям, как это важно, и приняли участие в благотворительной акции по донорству крови в отделении переливания крови, приуроченной к Единому дню донора.

- Сдать кровь не сложно, а мысль о том, что именно твоя кровь спасла чью-то жизнь, не может не внушать, по крайней мере, уважение к самому себе. Начиная с 4 августа и каждую первую субботу месяца мы будем проводить Единый день донора, для того, чтобы люди, которые, в силу обстоятельств, не могут прийти в будни, получили возможность сделать это в выходной день, - рассказал главный врач Ноябрьской ЦГБ.

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