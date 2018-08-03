Ямал нашел дополнительные средства для ремонта еще трех загородных трасс

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-03T12:57:42+03:00

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Поступившее дополнительное финансирование позволило Ямалу включить в список ремонта загородных трасс ещё три участка автодорог «Губкинский – Пурпе», «Новый Уренгой – Ныда» и «Подъезд к городу Ноябрьск». Подрядчики готовятся к работам. Ранее сообщалось о планах ремонта на 9 участках автодорог, сообщает правительство ЯНАО.

- Практически все участки региональных трасс будут ремонтироваться в этом году – это устранение просадок, выбоин, ям, ремонт обочин. Также мы продолжим уходить от «плиты». Например, на участке «Пуровск – Коротчаево» есть проблемные места. В ближайшие месяцы этот участок автодороги прирастёт ещё 12 километрами асфальта, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Таким образом. теперь на трассах регионального и межмуниципального значения ремонтируется 12 участков. Уже выполнены работы по ремонту на автомобильной дороге «Салехард – Аэропорт». На автодороге «Сургут – Салехард», участке от границ Ямала до города Губкинский ремонтируют проезжую часть. На подъезде к посёлку Ханымей уже заменили почти триста железобетонных плит. На автодороге «Ноябрьск – Вынгапуровский» также отремонтировали обочины. На участке «Пурпе–Пуровск» заменили сотню железобетонных плит. Аналогичная работа проводится и на участке железнодорожной станции «Ныда – Пангоды» трассы «Сургут – Салехард».

На участке «Пуровск – Коротчаево» продолжается работа. Которая началась еще 2016 году.

На автодороге «Подъезд к речному порту г. Салехард» в настоящее время выполнена срезка старой дорожной одежды. На автодороге «Салехард – Лабытнанги» выполнены работы по уширению проезжей части в щебёночном основании.

Все эти работы финансируется из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе «Сотрудничество». Всего же, за короткий строительный сезон, дорожники проведут работы более чем на 47 км автодорог Ямала.