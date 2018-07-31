В Муравленко озверевшие живодеры расстреляли беззащитного пуделя

31 Июль 10:14 2018-08-01T15:39:11+03:00

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В Муравленко в дачном поселке зверствуют догхантеры. Сообщение об издевательствах над животными появилось в местной группе соцсети «В Контакте». Хозяйка пострадавшей собаки рассказала подробности расправы над хвостатыми. Как выяснилось, жертвой стал не только ее маленький кудрявый безобидный пес по кличке Шериф, который, кстати, гулял в ошейнике.

«Всем, у кого есть любимые питомцы, хочу вас предупредить - в городе на дачном поселке орудуют звери! Они издеваются над собаками. У нашего песика 5 пулевых ранений (пули резиновые), огромная гематома на животе (ветеринар зафиксировал гематому от удара ноги), разорван живот. Изначально думали, что пес подрался с другими собаками, но после осмотра врача оказалось, что над песиком просто издевались. После удара наша собака была без сознания почти сутки, поэтому, скорее всего, его не добили, думая, что он уже мертвый», - сообщила землякам в сети Маргарита Кимбаева.

«Комсомольской правде – Ямал» она рассказал, что собаку искали три дня. Обнаружили, благодаря сообщению «ВК» неравнодушных людей, которые сфотографировали Шерифа. В комментарии было написано: «Чей пес? Ходит по дачам, хромает».

Фото предоставила Маргарита Кимбаева

Раненую беднягу отнесли ветеринару. Полдня его оперировали, долго отходил от наркоза. Сейчас состояние стабильное. В этот день, по словам врача, поступило еще несколько собак с пулевыми ранениями и пробитыми головами, рассказала горожанка.

В комментариях к ее посту, надо сказать, мнения разделись относительно этой ситуации. Кого-то возмущала бесчеловечность стрелявших, но были и те, кто откровенно осуждал хозяев, отпускающих собак на самовыгул.

«В этом году на дачах много бродячих собак! Не раз встречала их, и признаюсь честно, сердце в пятки уходит... Дачное правление ставили в известность... Они говорят это городские псы... Вот и все! Прежде, чем прогуляться до дач подумаешь - стоит ли рисковать жизнью», - рассказывает подписчица.

«Собак жалко, очень. Но если завели, нечего отпускать «побегать». Следите за своими питомцами», - не без претензий отметила в комментарии жительница Муравлено.

И с этим никто уже спорить не стал.

- Прошу всех, у кого есть любимые питомцы, быть бдительными и не оставлять без присмотра животных, - обратилась хозяйка собаки к горожанам.

Фото предоставила Маргарита Кимбаева

Тем временем, сообщение о жестоком обращении с животными заинтересовало правоохранительные органы.

- На место выехала следственная группа. Обстоятельства происшествия уточняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, которая займет примерно сутки, - сообщила «КП-Ямал» старший референт ОИиОС УМВД России по ЯНАО Мария Минх.