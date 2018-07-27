На Ямале заядлая кошатница организовала «концлагерь» для животных

27 Июль 09:04 2018-07-27T09:19:47+03:00

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Ужасная история развернулась в гаражном кооперативе Нового Уренгоя. Там в одном из гаражей нашли около сорока кошек, которые жили в абсолютной антисанитарии. По некоторым данным, туда их поселила местная жительница, пытающаяся таким образом помочь животным. На деле же ее благие намерения обернулись практически трагедией.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды. Ямал», когда волонтерам удалось попасть в гараж, то они там обнаружили полуголодных, изможденных животных, которые фактически спали на своих экскрементах. Как рассказала Светлана, которая в настоящее время по мере возможностей ухаживает за кошками, убирает гараж, кормит и поит своих невольных питомцев, хозяйка кошек (Светлана утверждает, что лично ее не знает) не так давно уехала из Нового Уренгоя. Пока неясно, когда она вернется. Вероятно, раньше хвостатых было значительно меньше, но так как они не стерилизованные, то быстро расплодились. Часть кошек уже одичала и агрессивно реагирует на появление человека. Другие просто испуганы, в глазах у них стоит паника.

Фото предоставлено центром помощи животных «Подари мне жизнь»

- Ситуация сложная, потому что кошки диковатые. Плюс их нужно разделить хотя бы на первое время по половому различию, чтобы они не производили потомство, - отметила Светлана. – Очень надеюсь, что вернется их хозяйка, которая поступит адекватно в том плане, что начнет их стерилизовать и осуществлять качественный уход за животными.

Если ситуация сложится иначе, то Светлана просто не знает, что делать с кошками. По ее словам, там есть несколько красивых животных, которым можно быстро найти хозяев, но что делать с остальными, неизвестно.

Пока почти все кошки остаются в гараже. Светлана вместе с волонтерами городского центра помощи «Подари мне жизнь» максимально убрались в помещении, покрасили стены водоэмульсионной краской, промыли гараж хлорсодержащими препаратами.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Зоозащитники центра рассказали, что когда они попали в гараж с животными, то испытали сильнейший стресс.

- В гараже полная антисанитария. Неизвестно сколько кошки прожили в таких условиях. Везде грязь, экскременты, под кошачьими лотками уже завелись опарыши. Некоторые кошки сидели в закрытых клетках, другие свободно бегали по гаражу. У всех поголовно ушной клещ и, вероятнее всего, глисты, - рассказали волонтеры.

Они вспомнили, что похожая ситуация в Новом Уренгое происходила и раньше. В 2014 и в 2015 году в городе обнаруживались квартиры, в которых длительное время жили и плодились десятки кошек. Такую «медвежью» услугу им оказывал один и тот же человек, заявили волонтеры. В любом случае, устранять последствия этого зоозащитникам было и остается тяжело, как морально, так и физически. У волонтеров даже случались нервные срывы, отойти от которых они не могли месяцами.

Под лотками уже завелись опарыши. Фото предоставлено центром помощи животных «Подари мне жизнь»

Волонтеры предполагают, что и в этой истории замешана все та же женщина.

Они забрали на свое попечение десять животных – пять взрослых кошек и пять котят, больше приют потянут не может. Мест и человеческих ресурсов просто не хватает.

- Мы насчитали в гараже 34 взрослых животных (21 кот и 13 кошек) и 5 котят. Котят мы определили на передержку, пятерых кошек забрали в центр. Больше мы забрать не можем, - пояснили волонтеры.

Приют готов даже оказать помощь в стерилизации и дегельминтизации животных. У многих из найденных кошек есть шанс на социализацию. Однако зоозащитники предупреждают об ответственности людей, которые готовы взять себе кошку.

- Взять заботу о питомце – это серьезно и навсегда. Нельзя вдруг передумать и вернуть его нам, объясняя это тем, что выдрессировать не получилось или характерами не сошлись. Мы просто не сможем оставить такую кошку у себя, так как вольеры у нас переполнены и свободные места тут же занимают другие бездомные, - отметили они.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Те, кто хочет помочь кошкам из гаражного кооператива, а также другим животным, могут обратиться в Центр помощи «Подари мне жизнь» в Новом Уренгое, а также по телефону - 8(908)497-10-69.